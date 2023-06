Nanterre : un ado tué par un tir policier, une vidéo au coeur de l'enquête

Un jeune homme de 17 ans a été tué par un tir de policier à Nanterre, ce mardi 27 juin 2023. Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique.

Ce mardi 27 juin 2023, vers 8h30, un adolescent de 17 ans a été tué lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Un policier a fait usage de son arme sur ce jeune homme au volant d'une Mercedes. L'arrivée des secours n'a pas permis de sauver la vie de ce garçon qui a été déclaré décédé à 9h16 "suite à au moins une blessure par arme à feu" selon le parquet de Nanterre. Un passager mineur du véhicule a été interpellé tandis qu'un autre serait en fuite. Les premières informations avançaient un refus d'obtempérer de la part du conducteur selon des sources policières auprès de Franceinfo. Selon eux, le conducteur aurait foncé sur l'un des gardiens de la paix qui aurait alors tiré. Mais une vidéo prise par un témoin a bouleversé cette affaire.

Une internaute a publié, sur Twitter, les images du moment où le policier fait usage de son arme. Le contexte est assez flou. Cette voiture aurait commis plusieurs infractions au code de la route avant d'être approchée par les deux policiers. Le véhicule est alors à l'arrêt. On aperçoit deux policiers auprès d'une berline jaune. Ils sont du côté conducteur et la vitre est abaissée. Plusieurs mots sont échangés alors qu'un agent tient en joue le jeune homme au volant. Celui-ci semble redémarrer lorsque l'agent de police armé lui tire dessus. La voiture s'échappe puis va s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin en s'encastrant dans un poteau.

Où en est l'enquête ?

Deux enquêtes en flagrance ont été ouvertes par le parquet de Nanterre. Le commissariat de Nanterre et la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine se sont vus confier celle pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN a été saisie pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet a précisé que le jeune homme mort était connu des services de justice notamment pour conduite sans permis et refus d'obtempérer.

Nadja, la grande mère de la victime, s'est exprimée sur BFMTV : "C'est les policiers qui l'ont tué, ils lui ont tiré sur le cœur ! Il n'a que 17 ans !" Le maire de Nanterre, Patrick Jarry, a appelé "au calme" et tiendra cet après-midi une conférence de presse. Sandrine Rousseau a réagi sur Twitter : "Un refus d'obtempérer ne peut pas être une condamnation à mort. Pour personne. Jamais." En 2022, 13 personnes sont mortes lors d'un refus d'obtempérer selon l'AFP.