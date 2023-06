Policier qui a tué Naël à Nanterre : "expérimenté" suspecté d'homicide... Qui est-t-il ?

Après le décès d'un jeune homme de 17ans suite à un tir d'un agent de police, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Nanterre. Le policier de 38 ans auteur du coup de feu est en garde à vue pour "homicide volontaire".

Suite à la mort de Naël M., un jeune de 17 ans, le policier qui a fait usage de son arme à Nanterre mardi 27 juin a été placé en garde à vue. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Nanterre : l'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN est chargée de la deuxième.

Mathieu Valet, porte-parole du Syndicat Indépendant des Commissaires de Police, sur Europe 1, s'est ému de la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux dévoilant l'identité du policier en garde à vue. Selon lui, "une vendetta a été organisée à l'encontre de ce policier" et "une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris".

Le profil du policier auteur du coup de feu

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a indiqué sur BFMTV que le fonctionnaire de police auteur du tir était "âgé de 38 ans" et était "lui-même très choqué par ce drame". Ses "états de service n'appellent pas d'observation", a-t-il ajouté, se disant toutefois "interpellé par ce geste". Le parquet de Nanterre a précisé dans un communiqué que "les opérations de dépistage d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants ont été réalisées et se sont avérées négatives" lors de sa mise en garde à vue.

Lors du début de l'affaire, plusieurs sources policières ont affirmé que deux policiers auraient été mis en danger par un véhicule leur fonçant dessus, ce qui légitimait l'usage d'une arme à feu pour stopper cette voiture.

Ce que l'on sait des faits

Il était environ 8h20 lorsque deux policiers ont tenté de contrôler un véhicule Mercedes. Le conducteur est alors suspecté de multiplier les infractions au Code de la route au volant d'une voiture de location. Sur la vidéo d'un témoin, on constate que le véhicule est allumé, mais à l'arrêt au niveau de l'avenue Frédéric-et-Irène-Jolio-Curie. Un agent de la paix tient alors en joue le conducteur. Il est collé à son collègue et situé sur le côté du véhicule et non à l'avant comme la version policière l'indiquait.

Lorsque la Mercedes tente de fuir le contrôle, l'agent de police ouvre le feu. La voiture s'échappe sur quelques dizaines de mètres avant de finir sa course dans un poteau. Malgré l'arrivée des secours, le jeune homme de 17 ans est rapidement déclaré mort.

Pourquoi l'agent de police est-il en garde à vue ?

L'une des deux enquêtes ouvertes par le parquet de Nanterre a provoqué la garde à vue de l'agent de police auteur du coup de feu mortel : celle pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Interviewée sur Franceinfo, maître Jennifer Cambla, l'une des avocates de la famille du jeune homme tué, a déclaré que la famille souhaitait déposer plainte pour "faux en écriture publique" et pour "complicité" contre le deuxième policier présent lors des faits.

"Quand on regarde la vidéo, il semblerait qu'il prononce les mots 'Shoote-le'. Cela constituerait des faits de complicité", selon maître Cambla pour expliquer cette accusation de complicité. L'avocate a aussi regretté que "cette garde à vue est arrivée tardivement puisqu'il a été placé en garde à vue dans l'après-midi pour des faits qui ont lieu à 8h30. Il a pu se mettre d'accord avec son collègue. Il y a pu avoir une disparition des preuves, ou des pressions sur les témoins."

Cette garde à vue aurait été contrôlée par plusieurs députés de la Nupes. Dans un tweet, Ségolène Amiot (députée de Loire-Atlantique) a publiée plusieurs vidéos au commissariat de Nanterre où l'on constate la présence de Thomas Portes (député de Seine-Saint-Denis), Sabrina Sabaihi (députée des Hauts-de-Seine), Antoine Léaument (député de l'Essone) et Louis Boyard (député du Val-de-Marne) dans les locaux où le policier est en garde à vue. La députée Amiot explique qu'ils étaient présents "pour exercer notre droit de contrôle des lieux de privation de liberté".