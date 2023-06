Marche blanche pour Nahel : à 14h, un hommage dans le calme à Nanterre ?

Une marche blanche est organisée à 14 heures, ce jeudi 29 juin 2023, en hommage à Nahel, tué par un tir de policier. La mère de la victime donne rendez-vous devant la préfecture Nanterre après une nuit marquée par de vives violences.

L'heure est à l'hommageti au lendemain de la mort de Nahel M. Une marche blanche est organisée ce jeudi 29 juin 2023 pour honorer la mémoire de l'adolescent du 17 ans tué par un tir de policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Le rendez-vous est donné à 14 heures sur avenue Pablo-Picasso à Nanterre pour se diriger vers la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Pour Mounia, la mère de Nahel, cette marche blanche doit aussi être le moyen d'exprimer "une révolte pour mon fils". Dans une vidéo relayée sur le réseau social Tik Tok, la mère endeuillée appelle à un grand rassemblement et assure "on sera tous là". Si c'est à son appel que la marche blanche est organisée, la mairie de Nanterre s'est joint à l'événement et l'édile communiste Patrick Jarry entend participer à la marche qui doit être une "manifestation pacifique".

Un appel au calme après la mort de Nahel

La mort de Nahel a suscité une vive émotion qui laisse penser que les manifestants seront nombreux à la marche blanche à Nanterre. Mais l'hommage pourra-t-il se dérouler dans le calme ? L'émotion de certains, notamment la colère, s'est exprimée dans de violents affrontements à Nanterre, mais plus largement en Ile-de-France ces deux dernières nuits. Une colère que le maire de Nanterre a dit comprendre auprès du Monde après la première soirée d'émeutes : "Dans ces quartiers, il y a un sentiment partagé que la justice n'est pas la même pour tous. [...] C'est tout cela qui nourrit cette frustration qui s'est exprimée durant la nuit". Mais dans un communiqué publié dans la matinée du 29 juin, l'édile a appelé "au calme après une nuit de dégradations inacceptables". "Arrêtons cette spirale destructrice. [...] Oui, avec sa famille et ses amis, nous voulons la justice pour Nahel, nous l'obtiendrons par notre mobilisation pacifique, avec ses avocats devant le tribunal et avec tous ceux qui ont la justice au cœur", a-t-il ajouté dans son communiqué.

De leurs côtés, les habitants du quartier de Nanterre où vivait Nahel estiment que ces manifestations et ces affrontements nocturnes sont un moyen d'honorer l'adolescent décédé. "La marche blanche, c'est pour les darons. Nous, notre hommage, c'est contre la police. C'est notre façon d'exister lorsqu'on nous a tout enlevé", lance un jeune homme à Médiapart.