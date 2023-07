Émeutes en France : deux morts liées aux violences ces derniers jours ?

L'heure est au bilan après la semaine d'émeutes en France. Si des violences sont encore recensées sporadiquement, les chiffres d'interpellés, d'incendies et de blessés sont faibles. Selon Gérald Darmanin, 10 enquêtes sont confiées à l'IGPN et l'IGGN sur les agissements des forces de l'ordre.

Nouvelle nuit de calme en France. Ce jeudi 6 juillet, aucun incident significatif n'est à signaler. Dans son rapport quotidien depuis sept jours, le ministère de l'Intérieur dévoile un apaisement sur l'ensemble du territoire après plusieurs jours d'émeutes suite au décès tragique de Nahel, victime d'un tir de la part d'un policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine).

La diffusion d'une vidéo témoignant du tir policier fatal à ce jeune homme de 17 ans avait tout d'abord embrasé la ville de Nanterre. L'effroi de ces images a laissé place à une immense colère. Alors qu'une demande d'un contrôle exigeant des forces de l'ordre était tout d'abord au centre des revendications, la situation a mené à de violents débordements. Depuis le 27 juin, les scènes de dégradations, de pillages de commerces, d'incendies de bâtiments publics pullulent sur les réseaux sociaux.

Dix enquêtes confiées à l'IGPN et à l'IGGN

Cependant, l'annonce du décès d'un homme de 27 ans à Marseille suite à tir de "type flash-ball" pourrait potentiellement remettre le feu aux poudres. Une enquête pour "coups mortels avec usage ou menace d'une arme" a été ouverte par le parquet de Marseille alors que l'Inspection générale de la police nationale a également été saisie. Franceinfo indique que "la victime, qui circulait à scooter, a été découverte cours Lieutaud, dans le centre-ville." Son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital.

Un jeune homme de 25 ans est quand à lui plongé dans le coma depuis cinq jours en Meurthe-et-Moselle après avoir été blessé en marge de violences à Mont-Saint-Martin. La victime aurait été touchée à la tête par un tir de 'Bean Bag". Cette arme de type "intermédiaire" est un projectile non-létal avec un sachet contenant des billes. Le parquet de Val de Briey a confiée à l'IGPN une enquête pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique".

Huit autres dossiers sont dans les mains de l'IGPN ou de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale selon un décompte de Gérald Darmanin lors d'une audition à la commission des lois du Sénat le jeudi 5 juillet. Le ministre n'a, à ce stade, pas communiqué davantage sur ces autres dossiers, en attente d'éclaircissements.

Le domicile d'un maire durement attaqué

Un fait a particulièrement marqué les nuits du week-end dernier, l'attaque du domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Une voiture bélier a défoncé le portail avant d'être incendiée, "dans l'intention manifeste de mettre en feu le domicile du maire" selon Le Figaro. La femme de Vincent Jeanbrun s'est brisé le tibia en fuyant son domicile alors qu'elle et ses deux enfants étaient visés par des tirs de mortiers.

En réaction, un important dispositif policier a été déployé durant au moins cinq jours en France avec plus de 45 000 policiers et gendarmes présents pour sécuriser les rues. Des unités comme celles de la BRI, le RAID, le GIGN et la Garde Républicaine ont même été déployés, chose plutôt inhabituelle pour des missions de maintien de l'ordre. Cela va-t-il participer à atténuer ces émeutes dans les prochains jours ? On fait le point.

Combien d'interpellations ont-elles été effectuées au cours de la dernière nuit ?

L'un des principaux indicateurs de la dureté de la nuit pour les forces de l'ordre reste celui des interpellations. Ces données, publiées à l'échelle nationale par le ministère de l'Intérieur, permettent de mesurer l'ampleur des évènements au cours des heures passées. Cependant, aucune précision n'est faite sur les lieux ou motifs des interpellations. Pas plus que sur les suites données à ces arrestations. Cependant, la personne la plus jeune interpellée à 11 ans et la plus âgée à 59 ans selon Gérald Darmanin. Un tiers de ces personnes sont mineures. 10% des interpellés ne sont pas français.

Combien de blessés recensés parmi les forces de l'ordre et pompiers ?

Ces données, fournies uniquement par les services dirigés par Gérald Darmanin, précisent par ailleurs le nombre de blessés dans les rangs des autorités, à savoir la police et la gendarmerie, mais aussi parmi les pompiers, fortement mobilisés dans le cadre des divers incendies déclenchés. En revanche, Beauvau ne précise pas si des blessés ont été recensés parmi les émeutiers.

Combien de véhicules et bâtiments ont été incendiés ou dégradés ?

La plupart des exactions commises par les personnes participant à ces violences urbaines se concentrent autour des incendies de véhicules et des dégradations de bâtiments, notamment publics, lesquels sont parfois incendiés. Là aussi, le ministère de l'Intérieur publique quotidiennement un décompte de ces types d'évènements sur l'ensemble du pays, permettant de mesurer une partie de l'ampleur des dégâts.

Ces émeutes ne sont pas sans rappeler celles qui avaient précédemment touché la France en 2005 à la suite de la mort de Zyed et Bouna, ainsi que celles de 2007 consécutives à la mort de deux adolescents qui circulaient à moto, percutés par une voiture de police. Elles avaient chacune d'entre elles duré entre deux et trois semaines.