Cagnotte pour le policier de Nanterre : à quoi va servir le million d'euros récolté ?

Une cagnotte, lancée par Jean Messiha, figure de l'extrême droite, en soutien à la famille du policier auteur du tir mortel sur Nahel a rassemblé plus d'un million d'euros en moins d'une semaine.

[Mis à jour le 3 juillet 2023 à 20h04] Elle a récolté plus d'un million d'euros. La cagnotte nommée "Soutien pour la famille du policier de Nanterre" a été mise en place par Jean Messiha, un polémiste d'extrême droite, dans le but d'aider financièrement la famille du policier impliqué dans le décès de Nahel à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le soutien d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022 avait initialement ouvert une cagnotte via la plateforme française Leetchi qui l'avait bloquée quelques heures plus tard, avant de se rabattre sur la plateforme GoFundMe. Alors que plus de 50 000 personnes ont fait des dons, des politiques, choqués par la démarche, réclament la fermeture de la cagnotte hébergée sur le site américain. Interrogée sur le sujet, Elisabeth Borne a affirmé que "ce n'est pas au gouvernement de décider ou non de l'existence d'une cagnotte mais à la justice". "Le fait que ce soit une personne proche de l'extrême droite qui ait porté cette cagnotte ne contribue pas à apporter de l'apaisement", a-t-elle ajouté.

Face à la polémique, la plateforme GoFundMe a assuré qu'elle ne prendrait pas la décision de clôturer la cagnotte, jugeant celle-ci conforme à ses règles, car les fonds "seront versés directement à la famille en question. La famille a été ajoutée comme bénéficiaire et donc les fonds leur seront directement versés". Une brève description présente cette collecte de fonds : "Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian.M qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. Soutenez-le MASSIVEMENT et soutenez nos forces de l'ordre ! " L'objectif initial de 50 000 euros a été largement explosé. Les montants des dons sont situés entre 5 et 3 000 euros.

La plateforme américaine refuse de supprimer la cagnotte mais encadre son utilisation

Si les conditions d'utilisation sont donc respectées par Jean Messiha, la famille du policier ne pourra pas utiliser cette cagnotte pour les frais juridiques dans cette affaire, car "les cagnottes dont les fonds seront utilisés pour la défense juridique d'un crime violent ou les pages contenant des propos haineux ne sont pas autorisées et seront supprimées" selon Gofundme. En 2019, le gilet jaune Christophe Dettinger, n'avait pas pu recevoir près de 145 000 euros sur Leetchi après avoir frappé plusieurs policiers à Paris. La compagnie avait réagi face à la polémique en expliquant que la cagnotte ne respectait pas ses conditions générales d'utilisation qui "proscrivent toute incitation à la haine ou à la violence."

La famille du policier incarcéré pourra utiliser cet argent récolté. Mais la loi du 29 juillet 1881, article 40, indique qu'"il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement". Les fonds seront donc versés directement à la famille et non strictement au policier afin de respecter les règles de la plateforme.

Plusieurs élus de gauche demandent la disparition de cette collecte

Cette cagnotte peut se comparer à celle lancée en faveur de la mère de Nahel, le jeune homme de 17 ans tué par Florian M. Environ 200 000€ ont été récoltés grâce à environ 10 000 participants, des montants bien inférieures à la cagnotte de Jean Messiha. De nombreux politiques de gauche et internautes se sont émeut de cette situation. Le hashtag #GofundmeComplice, où de nombreux utilisateurs critiquent la plateforme d'héberger cette cagnotte, est l'une des principales tendances sur Twitter.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, s'est exprimé sur ce réseau social : "Vous hébergez une cagnotte de la honte @gofundme. Vous entretenez une fracture déjà béante en participant au soutien d'un policier mis en examen pour homicide volontaire. Clôturez !". Thomas Portes, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, évoque la collecte comme une "honte" et incite la plateforme a stopper la cagnotte car "sinon vous êtes complice de rémunération d'un tueur". Eric Bothorel, député Renaissance des Côtes-d'Armor, estime que Jean Messiha souffle "sur les braises" car son geste serait "un générateur d'émeutes".

Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a indiqué "ne pas avoir de commentaires à faire" sur cette polémique, au micro de BFMTV. Le leader des Républicains, Eric Ciotti, a annoncé, sur LCI, qu'il ne participerait pas financièrement cette collecte de fonds mais "que l'on soutienne la famille d'un policier qui est aussi dans une épreuve aujourd'hui, ça ne me paraît pas choquant"

La grand mère de Nahel a témoigné avoir "mal au cœur" en constatant le succès de l'initiative de Jean Messiha, sur la chaîne d'info en continu. "Mais il sera puni comme tout le monde. J'ai confiance en la justice", a-t-elle ajouté. Une deuxième cagnotte similaire, lancée par l'amicale des motards du 92, a recueilli plus de 50 000 euros à l'heure actuelle.