Détenu évadé à Angers : suspecté de deux meurtres, comment s'est-il évadé ?

Un détenu, qui s'est évadé d'une prison dans l'Orne, est suspecté, depuis le début de sa cavale, d'avoir commis deux meurtres. Que sait-on du dossier ?

Il est "potentiellement dangereux" selon la gendarmerie du Maine-et-Loire. Un homme est activement recherché dans la région d'Angers, comme l'ont annoncé les forces de l'ordre lundi 3 juillet 2023. Il s'agit d'un détenu qui s'est enfui de la prison d'Argentan (Orne) le 20 juin et qui, depuis le début de sa cavale, aurait commis au moins deux meurtres et tenté d'en commettre un troisième. Que sait-on de cet individu ? Comment a-t-il pu s'échapper ? Qui sont ses victimes ? On fait le point.

Qui est le détenu en cavale ?

Les autorités qui ont diffusé l'appel à témoin ont simplement indiqué que l'homme, originaire de La Réunion, était âgé de 42 ans, précisant quelques critères physiques, accompagnés d'une photo de l'individu. Le fugitif, à la couleur de peau métis, mesure 1.85m et a une corpulence athlétique, aux des cheveux noirs frisés. Son identité n'a pas été divulguée.

Pourquoi était-il incarcéré ?

L'homme était en prison pour deux raisons : d'abord, à la suite d'une condamnation à 12 ans pour tentative de meurtre par conjoint ou concubin ; mais aussi pour une peine de trois ans pour des atteintes aux biens aggravées. Par ailleurs, il avait tenté de tuer un surveillant de prison avec un marteau.

Quel est son parcours depuis sa fugue ?

Le détenu est parvenu à s'échapper de la prison le 20 juin grâce à une permission de sortie qu'il avait obtenue. Il n'est jamais retourné au centre pénitentiaire. Il semble avoir pris le train en direction d'Angers. A partir de là, les enquêteurs le suspectent d'avoir été l'auteur du meurtre d'une femme, son ex-conjointe, retrouvée décédée le 22 juin. Le 28, il tente de tuer une femme enceinte à Chailland, au nord d'Angers. Le 1er juillet, un homme est retrouvé mort à son domicile et sa voiture en feu. Le fugitif est là aussi suspecté du meurtre. Le procureur de la République d'Angers a indiqué que l'individu présentait un "profil criminologique dangereux".

Comment l'homme est-il traqué ?

C'est autour du nord d'Angers que les recherchent se concentrent. 52 gendarmes sont mobilisés sur la zone pour tenter de localiser le fugitif. Des policiers sont également mobilisés afin de l'interpeller "avant un autre drame".