Homme mort à Marseille durant les émeutes : la police en cause ? Le point sur l'enquête

Le mystère plane toujours autant autour de la mort de Mohamed, 27 ans, à Marseille. L'homme serait décédé après avoir reçu un tir de LBD. Mais à ce stade, rien ne permet de reconstituer les faits.

A Marseille, le flou entoure toujours la mort de Mohamed, 27 ans, découvert inanimé en plein cœur de la cité phocéenne dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2023. Depuis que le décès de cet homme a été prononcé à l'hôpital, les questions sont multiples. Car rien ni personne ne pouvait entrevoir une telle tragédie. C'est surtout le rapport du médecin légiste qui interroge : ce livreur Uber Eats serait décédé à la suite d'un "choc violent au niveau du thorax", probablement provoqué par un projectile de type flashball. A ce stade, aucune image montrant le moment où Mohamed a été touché n'a été découverte. La seule existante permet de voir ce natif d'Oran (Algérie) circuler à scooter, s'arrêter sur le cours Lieutaud, avant de s'écrouler par terre. Comment a-t-il pu être la cible d'un tel tir ? Et surtout, pourquoi ?

L'homme décédé faisait-il partie des émeutiers ?

Ce drame est intervenu un soir d'émeutes à Marseille, lesquelles ont eu lieu en réaction à la mort du jeune Nahel à Nanterre. Des scènes d'exactions et de pillages se sont produites dans la préfecture des Bouches-du-Rhône, entrainant le déploiement d'un important dispositif de police. Mohamed faisait-il partie de ces casseurs ? Niet, affirme son épouse. "Mon mari n'a rien fait de mal. Depuis qu'il a eu un enfant, il a tout arrêté. Il n'est pas de ce genre qui casse. Il ne faisait rien, il regardait les gens, prenait des photos. C'est tout ce qu'il faisait", a-t-elle affirmé sur RTL. "Non, rien à voir, il a un enfant et sa femme est enceinte ! C'est des trucs de gamins, pas des trucs de grands", abonde un ami auprès de Franceinfo.

Mais alors, que faisait Mohamed ce soir-là dans un quartier touché par les émeutes ? Son entourage affirme qu'il se rendait chez sa mère, laquelle habiterait sur le cours Lieutaud. De son côté, le parquet indique "qu'il [n'est pas] possible de déterminer si la victime y avait participé (aux émeutes, ndlr) ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone." Et où, dans Marseille, a-t-il été touché ? Le lieu n'a pas encore été déterminé mais cela semble s'être produit non loin de là où son corps a été découvert puisque "l'impact [a] entraîné un arrêt cardiaque, et donc la mort dans un temps proche".

Une vidéo qui prouve son innocence ?

Depuis le drame, le choc et l'incompréhension s'entremêlent sur le Vieux-Port. Le parquet de la cité phocéenne a ouvert une information judiciaire du chef de coups mortels avec usage ou menace d'une arme et l'IGPN enquête, elle aussi, de son côté. Les conclusions de l'autopsie font en effet pencher la balance vers un tir de police, les forces de l'ordre étant équipées d'armes telles qu'un flashball décrit dans le rapport du médecin légiste.

L'épouse de l'homme décédé à Marseille a indiqué avoir "la vidéo qui prouve que [son] mari n'a rien fait" et le parquet penserait également que son mari ne faisait pas partie des émeutiers, selon ses déclarations. "À mon avis, c'est le policier qui [lui] a tiré dessus. Il l'a vu en train de le filmer, il a tiré avec un flash-ball", a également avancé la femme de la victime. Ni le parquet ni les enquêteurs n'ont donné plus d'éléments sur ce point.