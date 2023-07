Homme mort à Marseille durant les émeutes : un tir de police mortel ? Ce que l'on sait

A Marseille, un homme a été découvert mort, vraisemblablement tué par un tir de LBD de la police selon le parquet.

Un homme est-il mort à Marseille à la suite d'un tir d'un policier mobilisé dans le cadre d'une intervention lors d'émeutes ? C'est ce que va s'attacher à déterminer une enquête ouverte par l'IGPN dans la cité phocéenne ainsi que le parquet de la ville, lequel a ouvert une information judiciaire du chef de coups mortels avec usage ou menace d'une arme.

L'affaire remonte à la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2023. Ce soir-là, un homme est découvert mort sur le cours Lieutaud, non-loin du centre historique de Marseille. Selon l'autopsie réalisée, l'individu est décédé des suites d'un "choc violent au niveau du thorax", provoqué par un projectile type flashball ou LBD, a indiqué le parquet.

Plusieurs zones d'ombre

Qui a tiré ? Pourquoi ? L'enquête s'ouvre et l'exploitation des caméras de surveillance devraient permettre d'en apprendre davantage. Les premiers éléments du dossier indiquent que la victime circulait a priori à scooter et que des forces de police avaient été déployées dans le secteur en raison des émeutes et pillages s'étant produits cette nuit-là. Mais à ce stade, "il [n'est pas] possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone", a précisé le parquet.

Par ailleurs, l'endroit précis où l'homme a été touché par le flashball n'a pas encore été déterminé. Mais cela semble s'être produit à quelques encablures de là où son corps a été découvert puisque " l'impact avait entraîné un arrêt cardiaque, et donc la mort dans un temps proche."