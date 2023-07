Disparition d'Émile, 2 ans, DIRECT : l'enfant retrouvé vivant ? Les prochaines heures cruciales

Émile S., un petit garçon de 2 ans, a disparu dans le Haut Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) il y a deux jours et est toujours recherché ce lundi 10 juillet 2023. Une enquête est ouverte, mais aucune piste n'est encore privilégiée.

En direct

12:22 - Les équipes cynophiles, un atout pour retrouver Émile S. ? Certaines équipes cynophiles sont spécialisées dans la recherche de personnes, l'odorat des chiens permet de retrouver la piste de personnes disparues ou des lieux par lesquels elles sont passées. Dans le cas d'Émile S. les enquêteurs ont "eu quelques marquages qui donnent lieu à vérification". Mais le procureur de la République a tempéré : "C'est un élément relatif puisque c'est l'odorat des chiens et que nous sommes en milieu rural, en milieu montagnard, et qu'il peut y avoir des éléments parasites".

12:03 - Quel est le dispositif de recherches pour retrouver Émile ? Le dispositif de sécurité déployé depuis samedi compte 60 gendarmes venus des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var et de 24 sapeurs-pompiers. Parmi eux se trouve une dizaine d'équipes cynophiles avec des chiens spécialisés dans la recherche de personnes. Les moyens humains sont renforcés par des moyens matériels, notamment par un hélicoptère et plusieurs drones dotés de caméras thermiques. En plus du dispositif de recherches officiels, près de 200 volontaires bénévoles se sont joints aux recherches pour retrouver Émile S.

11:44 - Des recherches techniques et difficiles pour retrouver Émile Les recherches d'Émile sont aussi compliquées parce qu'il s'agit d'un enfant de deux ans et demi. Le petit garçon ne suit pas de logique dans ses déplacements, explique un ancien secouriste du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), Éric Mesnier, au micro de BFMTV : "Il n'est pas allé vers un sommet, il n'est pas passé par un itinéraire connu, il peut être partout. Il peut partir dans tous les sens et dès qu'il va rencontrer une problématique il va bifurquer sans avoir aucune logique." S'ajoute à cela la "multiplicité d'endroits où il peut s'arrêter", d'où l'importance du dispositif de sécurité qui permet de quadriller au mieux les recherches, "mais si on n'utilise pas [tous les moyens] en même temps, on peut passer à côté de quelque chose", poursuit l'ancien secouriste.

11:20 - Des perquisitions dans toutes les maisons du Haut Vernet Les quelques maisons situées au Haut Vernet ont été ou vont être perquisitionnées à en croire l'antenne locale de BFMTV. Dans le hameau, les habitants reconnaissent que certains enfants ont l'habitude de jouer dans les rues entre les différentes maisons. Que le garçon ait trouvé refuge quelque part près d'une habitation ou qu'il ait fait une mauvaise rencontre, il est possible que l'enfant se trouve dans une de ces habitations. Les enquêteurs les passent donc au crible, certaines ont pourtant déjà été fouillées hier.

11:03 - Bénévoles, chasseurs, gendarmes.. Qui participent à la battue ? La battue a débuté au Haut Vernet. Une quarantaine de gendarmes sont mobilisés pour les fouilles et ils sont renforcées par la présence de 190 personnes bénévoles venant du Vernet et des communes avoisinantes. Des chasseurs membres de la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence participent également à la battue, cette dernière invite d'ailleurs "tous les chasseurs bénévoles et habitués à marcher en terrain de montagne" à se mobiliser.

10:35 - Haut Vernet, terrain "escarpé".. Où Emile S. a-t-il disparu ? C'est le Haut Vernet, un quartier du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, qu'Emile S. a disparu le samedi 8 juillet. Le lieu situé au nord-est de Digne-les-Bains, à environ un trentaine de kilomètres, se trouve sur un piton rochaux selon la description du maire, François Balique. Le hameau d'une quinzaine de maisons situé à 1 300 mètres d'altitude est accessible par une pente douce, mais est délimité par une falaise et des pentes plus raides à d'autres endroits. Le terrain en partie escarpé et fait de ravins, de pentes, de dénivelés ou de zones très boisées complique les recherches.

10:19 - Appel à témoin et signalements d'Emile S. Toutes les personnes susceptibles d'avoir vu ou croisé le jeune Emile S. depuis le samedi 8 juillet est invitée à contacter les enquêteurs au 04 92 36 73 00. Dans le signalement du petit garçon, les gendarmes précisent la localisation et les parcours sur lesquels l'enfant aurait pu être aperçu : dans le secteur du Vernet par les personnes se rendant vers Barcelonnette ou Ubaye dans un sens, ou celles allant vers Nice, Grasse, Draguignan et Aix-en-Provence dans la direction opposée.

10:05 - Une battue organisée au Vernet pour retrouver Emile S. Alors que les recherches ont repris, le dispositif continue de se déployer pour maximiser les chances de retrouver le petit garçon de 2 ans. Une battue est organisée ce matin sur la commune du Vernet d'après les informations des BFM d'Ici, au moins huit groupes se sont formés pour ratisser largement le périmètre.

09:30 - "Tout a déjà été visité et on recommence à zéro aujourd'hui" Après 36 heures de recherches tous les alentours du hameau du Haut Vernet où Emile a pu se rendre "[ont] été visité" selon le maire de Vernent au micro de BFM d'Ici qui ajoute : "On recommence à zéro aujourd'hui". Parmi les zones passées au crible : les hautes herbes, les vallons, les buissons dans lesquels Emile aurait pu se réfugier, tomber ou s'endormir. "Chaque mètre carré est vu et revu. On repasse systématiquement chaque zone", poursuit l'édile y compris la pente douce et la falaise qui borde les deux extrémités du hameau du Haut Vernet. "Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas retrouvé Émile", témoigne le maire.

09:16 - L'angoisse monte deux jours après la disparition d'Emile S. "Plus le temps passe et plus l'angoisse grandit" après la disparition du petit Emile S. selon les mots du maire de Vernet François Balique. Hier soir, après les premières 24 heures de recherches, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence assurait : "Si les recherches n’aboutissent pas, nous reconduirons le dispositif ce lundi avec des moyens nouveaux. Nous mettons tout en œuvre pour le retrouver. Nous verrons au bout de 48 heures ce que les recherches ont donné et nous ajusterons le dispositif".

09:09 - "Le périmètre de recherche a été élargi" pour retrouver Emile Non seulement d'avoir repris très tôt, les recherches "se sont intensifiées" ce lundi, a indiqué le maire du Vernet, François Balique sur franceinfo. L'élu a également fait savoir que le "périmètre de recherche a été élargi", hier les équipes de recherche ont ratissé une zone de 5km autour du domicile des grands-parents d'Emile S. L'hélicoptère continue de survoler la zone.