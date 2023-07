Policier en prison à Marseille : de quoi est-il suspecté ? Pourquoi une telle polémique ?

La détention provisoire d'un agent de la BAC à Marseille a suscité d'importants remous dans les rangs de la police. Ce policier est soupçonné de violences lors d'une nuit d'émeutes suite à la mort de Nahel.

Un fonctionnaire de police est incarcéré provisoirement à Marseille, car il est soupçonné d'avoir roué de coups Hedi, un jeune homme de 21 ans lors de la nuit du 1er au 2 juillet 2023. Quatre policiers ont été mis en examen pour "violences volontaires, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours". Les trois autres agents de la paix sont sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer selon Franceinfo. Un appel à suivre le "code 562" s'est mis en place depuis les commissariats de Marseille pour protester contre l'emprisonnement du policier de la BAC. Il s'agit d'un service minimum où les policiers n'assurent que leurs activités essentielles. D'autres agents ont multiplié les arrêts-maladies en soutien.

Selon Maître Jacques Preziosi, l'avocat d'Hedi, ce jeune sans casier judiciaire, victime des coups de la police, "était simplement venu faire la fête à Marseille avec un ami". France Bleu précise ses propos : "Des policiers se seraient alors "rués sur eux", les auraient attaqués à "coups de matraque et tirs de flash-ball dans la tête", à courte distance. Les tirs auraient atteint son client, tombé par terre. "Il est ensuite roué de coups de matraque et de coups de pied." Le bilan est lourd pour Hedi : un hématome intra-cérébral, une fracture de la mâchoire, et une perte de la vision de l'œil gauche.

Emmanuel Macron ne souhaite pas commenter les propos de Frédéric Veaux

Selon le journaliste Marc Endeweld, qui a livré cette indiscrétion sur Twitter, Frédéric Veaux a même exprimé aux syndicats policiers son intention de tout "faire libérer le policier". Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a quant à lui indiqué que "le DGPN a toute la confiance du ministre". Peu après, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a affirmé partagé "les propos du DGPN" sur Twitter.

Sebastian Roché, directeur de recherche en sociologie au CNRS, a estimé pour Franceinfo que les propos du patron du DGPN sont "une sorte de fronde organisée à l'intérieur de l'État, dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais c'est quelque chose de sans précédent." Les principaux syndicats de magistrats ont jugé "gravissimes" les propos du DGPN.

Le président de la République, aux micros de TF1 et de France 2 ce lundi 24 juillet, a rappelé que "nul en République n'est au-dessus de la loi" mais a ajouté qu'il comprenait "l'émotion" des forces de l'ordre. Emmanuel Macron, qui par sa fonction est le garant de l'indépendance de la justice, semble ici être dans un entre deux. Il rappelle que les policiers ne sont pas intouchables aux yeux de la loi mais en refusant de condamner les propos de Frédéric Veaux qui remettent en cause l'égalité devant la justice et la séparation des pouvoirs.

Pourquoi les propos de Frédéric Veaux font-ils polémique ?

Frédéric Veaux a déclenché une levée de boucliers dans les rangs des magistrats. Le directeur général de la police nationale (DGPN) a exprimé son émotion de voir un policier de la brigade anticriminalité (BAC) être placé en détention provisoire à Marseille. "Le savoir en prison m'empêche de dormir", a-t-il indiqué dans une interview au Parisien le 23 juillet, car pour lui "avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison."

Comme le rappelle la loi L111-2 du code de l'organisation judiciaire : "Le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Cela signifie que tous les justiciables, quelle que soit leur nationalité ou leur condition, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises." La justice doit donc être égale pour tous. Kim Reuflet, présidente du Syndicat de la magistrature a souligné, à l'AFP, ce "principe fondamental dans une démocratie : la loi est la même pour tous. Les policiers qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions pénales."

Pour Cécile Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, "une détention provisoire répond à des critères précis, légaux. C'est une décision de justice qui ne préjuge en rien de la culpabilité et qui peut faire l'objet de voies de recours." Les propos de Frédéric Veaux semblent être une atteinte à l'égalité devant la justice en incitant les magistrats chargés de cette instruction à libérer le policier emprisonné. Sa parole peut être interprétée comme une remise en cause de la séparation des pouvoirs.

Peu avant la diffusion de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, la France Insoumise a publié un communiqué en appelant "au rétablissement de l'ordre républicain dans la police et au respect de l'état de droit" face à la déclaration du directeur général de la police nationale. Face aux déclarations du président, Mathilde Panot, cheffe des élus LFI à l'Assemblée nationale, a réagi : "La sédition policière ignorée au plus haut sommet de l'État. Gravissime. Macron refuse de sanctionner les policiers qui mettent à mal l'ordre républicain et fraudent la sécurité sociale avec de faux arrêts. Il préfère cibler les mères célibataires. Indigne".

Ce fonctionnaire de la BAC est soupçonné de violences policières. Plus précisément, le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire pour "violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours avec usage ou menace d'une arme et par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions". Si quatre des huit policiers placés en garde à vue dans un premier temps ont été relâchés, quatre ont été mis en examen et le fonctionnaire en question a été placé en détention provisoire sur décision du juge, qui a considéré que la gravité des faits était de nature à le priver de sa liberté en attendant la suite de la procédure judiciaire. Les trois autres agents ont sous contrôle judiciaire avec une "interdiction d'entrer en contact avec les co-auteurs, la victime et les autres protagonistes du dossier et interdiction d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police".