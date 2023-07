Fusillade à Evreux : deux morts et une victime en urgence absolue, que s'est-il passé ?

Deux personnes ont été tuées par balle et une autre gravement blessée lors d'une fusillade survenue dans la nuit de lundi à mardi, à Évreux (Eure). La piste du règlement de compte est envisagée et les auteurs des tirs sont en fuite.

Une fusillade a éclaté à Évreux dans la nuit de lundi à mardi. Deux personnes ont été tuées par balles au milieu de la nuit, vers 00h30, près de la rue de Russelsheim selon les informations de BFM Normandie, dans le quartier de La Madeleine. Les deux victimes sont des hommes âgés de 34 et 39 ans d'après les premiers éléments d'identification. Se trouvant déjà en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers, ils n'ont pas pu être réanimés par les secours.

Une troisième victime a été blessée dans la fusillade. Il s'agit d'un homme de 36 ans qui se trouve en urgence absolue ce mardi 25 juillet. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Rouen.

La piste d'un règlement de compte

Les trois hommes pourraient avoir été victimes d'un règlement de compte selon des sources policières citées par l'AFP : "Il s'agit vraisemblablement d'un règlement de compte autour des stupéfiants". Quant aux armes utilisées, France Bleu évoque un "fusil d'assaut" et les blessures laissées par les balles sur les victimes et les éléments de l'enquête pourraient "correspondre à des tirs de Kalachnikov", écrit l'AFP. Les auteurs de la fusillade sont en fuite et actuellement recherchés.

Un quartier déjà touché par des fusillade

C'est dans le quartier de La Madeleine, jugé prioritaire, de la ville normande que les tirs ont retenti la nuit dernière. Le lieu avait déjà été le théâtre d'une fusillade en juin dernier, la piste du règlement de compte était également évoquée. Deux séries de coups de feu avaient été entendues et deux personnes avaient été blessées par balles dans la nuit du 16 au 7 juin, rapporte Ouest-France.