Homme tué par un gendarme à Isbergues : ce que l'on sait

Un gendarme a tué, ce lundi 31 juillet 2023 à Isbergues (Pas-de-Calais), un homme qui se montrait menaçant. Les premiers éléments.

Un gendarme a tué un homme, ce lundi 31 juillet 2023, en fin de matinée, sur la commune d'Isbergues, dans le Pas-de-Calais. Le drame s'est produit alors que la victime se montrait menaçante envers les forces de l'ordre, comme l'a dévoilé La Voix du Nord. Selon les premiers éléments recueillis par le quotidien local, la gendarmerie locale avait été appelée pour un différend entre voisins, avant que la situation ne dérape. Il s'agirait d'une "violente rixe" selon Actu Pas-de-Calais.

L'homme déjà connu

Deux militaires, de 25 et 35 ans, ont été envoyés sur place pour constater la situation. Lors de leur arrivée, ils ont découvert un homme âgé de 66 ans muni d'un katana, un sabre japonais. Cet habitant, qui serait déjà connu pour des troubles du voisinage, se serait alors avancé de manière menaçante vers le duo. Malgré les ordres de s'arrêter, l'homme ne se serait pas exécuté et aurait reçu un tir de pistolet à impulsion électrique (type taser). Cela ne l'aurait pas empêché de poursuivre ses menaces. L'arme de service de l'un des deux gendarmes a alors été utilisée, à deux reprises : une première fois dans la jambe, puis un second à l'abdomen. A ce stade, il n'a pas été précisé s'il s'agit du même gendarme qui a fait usage des deux armes ou non, mais La Voix du Nord avance que c'est le plus âgé qui aurait tiré le coup fatal.

En effet, malgré l'intervention des secours, l'individu est décédé. Une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune, notamment pour déterminer si les circonstances de la légitime défense étaient réunies. Des auditions ont débuté et les gendarmes emmenés à l'hôpital. Le procureur de la République devrait transmettre plus d'éléments sur cette affaire dans les prochaines heures.