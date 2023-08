Allemande séquestrée à Forbach : des tortures depuis 12 ans ? Ce que l'on sait

Un homme a été arrêté à Forbach (Moselle) ce lundi 7 août 2023. Il est soupçonné d'avoir torturé sa femme pendant plus de dix ans.

[Mise à jour le 7 août à 13h31] Elle dit être séquestrée depuis 2011. Ce lundi 7 août 2023, Le Républicain lorrain révèle, tout comme RMC, qu'une femme, âgée de 53 ans, a appelé la police, expliquant être torturée et séquestrée depuis 12 ans, à Forbach, en Moselle. De nationalité allemande, elle aurait d'abord appelé dans son pays d'origine, dimanche, selon les informations du journal local, avant que les forces de l'ordre françaises ne soient prévenues. Au cours de la matinée de lundi, la police de Forbach est intervenue au domicile du mis en cause, situé avenue Saint-Rémy, en plein coeur de la commune, non loin de la mairie.

Sur place, ils ont découvert une femme nue et le crâne rasée, précise la chaîne d'infos en continu. RMC ajoute qu'un banc de torture était installé au domicile et que la chambre de la quinquagénaire était grillagée. La victime présenterait diverses fractures. Tandis qu'elle a été transportée à l'hôpital pour des examens, son mari, âgé de 55 ans, a été placé en garde à vue pour "séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie". Selon l'AFP, citée par Le Parisien, le quinquagénaire serait inconnu des services de police. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz. Plus d'infos à suivre...