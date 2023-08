Marseille : un retraité égorgé suite à des soupçons de pédophilie

Un homme de 70 ans a été égorgé à Marseille. Deux jeunes frères ont été interpellés après la macabre découverte. Selon une source policière, ce meurtre aurait été perpétré sur des "soupçons de pédophilie".

Une information judiciaire pour "assassinat et vol aggravé" a été ouverte par le parquet de Marseille suite à la découverte d'un homme égorgé dans sa baignoire. Les faits se sont déroulés dans le 10ème arrondissement de la cité phocéenne, dans le quartier de Saint-Loup, le vendredi 11 août. Deux frères âgés de 14 et 18 ans ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction le 17 août selon France 3 Provence-Alpes.

Les deux frères auraient avancé la thèse d'une vengeance suite à une relation sexuelle de l'aîné avec le retraité. Le parquet n'a pour le moment pas confirmé cette information. La Provence a expliqué que : "L'aîné était rentré en contact avec le retraité via un site de rencontre. Tous deux avaient eu une relation sexuelle tarifée. Il avait ensuite décidé de revenir chez le vieil homme avec son jeune frère armé d'un gros couteau de type Opinel, pour "appâter et supprimer un pédophile", a-t-il déclaré en audition." Intervenus suite à l'appel inquiétant d'un ami de la victime, les marins-pompiers de Marseille ont découvert un cadavre avec "de nombreux coups de couteau, en particulier à l'abdomen, il avait été éviscéré et égorgé sur la quasi-totalité du cou."

L'enquête serait confrontée à une vengeance d'un acte pédophile ou à un vol aggravé

L'aspect financier n'est pas écarté car les deux frères auraient fouillé l'appartement suite à leur crime. Cet acte explique le caractère de "vol aggravé" de l'information judiciaire. Les deux interpellés auraient eu la volonté de faire disparaître le corps mais "il n'en ont pas eu le temps" selon la Provence.

Si l'homme de 70 ans n'était pas connu de la police, le grand frère le serait pour des "faits mineurs" selon la Provence. Les deux frères ont avoué le crime durant la garde à vue qui est encore en cours. La sûreté départementale des Bouches-du-Rhône a été chargée de l'enquête.