Fusillade à Nîmes : un enfant de 10 décédé, un drame lié au trafic de drogue ?

Un enfant est mort et un homme a été gravement blessé lors d'une fusillade survenue à Nîmes, dans la nuit du 21 au 22 août 2023. Une enquête a été ouverte et le ministre de l'Intérieur dénonce un possible "règlement de comptes" entre trafiquants.

Coups de feu mortels à Nîmes. Un enfant de 10 a été tué par balles lors d'une fusillade survenue dans la nuit du lundi 21 à mardi 22 août 2023, dans le quartier Pissevin, au sud-ouest de la ville, classé en zone à urbaniser en priorité (ZUP). Un adulte, l'oncle de la victime, a également été grièvement blessé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi dénonçant un "immense drame qui ne restera pas impuni".

Une fusillade éclate à Nîmes

Il est entre 23h et 23h30 quand une fusillade retentit dans le sud-ouest de Nîmes. Au moins un homme armé d'un fusil aurait ouvert le feu à plusieurs reprises aux abords de l'avenue des Arts, selon les informations d'Actu17. Le tireur aurait pris pour cible un véhicule qui abritait un homme de 27 ans habitant dans le quartier nîmois Pissevin et deux de ses neveux, rapporte France Bleu Gare Lozère. L'antenne de radio locale indique que quatre suspects seraient impliqués dans la fusillade d'après plusieurs témoins. Ces derniers disent avoir vu le tireur s'enfuir dans un véhicule conduit par un complice. Le déroulé des faits doit encore être confirmé par les enquêteurs. Sur les lieux de la fusillade, une dizaine de douilles a été retrouvée confirmant la piste de la fusillade.

D'après le ministre de l'Intérieur, la fusillade de la nuit répondrait à "ce qui semble être un règlement de comptes entre trafiquants". Et le politique d'ajouter que la "police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté."

Un enfant décédé, qui sont les victimes ?

Les victimes des coups de feu rentraient d'un restaurant. Le conducteur tentait de garer son véhicule quand il a été visé par le tirs. Il a alors redémarré et pris la route de l'hôpital où le plus jeune des enfants, âgé de 10 ans, est décédé d'une grave blessure dans le dos. L'oncle des deux enfants a été gravement blessé par trois balles dans le dos précise BFMTV. Le second enfant et dernier passager est indemne.

Les auteurs de la fusillade en fuite, une enquête ouverte

Si les victimes se sont rendues à l'hôpital, les suspects sont en fuite. Ils se trouvaient "à bord d'un véhicule volé qui a été retrouvé quelques temps plus tard à proximité", à affirmé à François-Xavier Debonneville, secrétaire départemental adjoint d'Alliance Police nationale dans le Gard, à France Bleu Gard Lozère. Les enquêteurs sont à leur recherche. Le véhicule a été repéré dans le quartier voisin de Valdegour. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nîmes.