Français morts en Algérie : pourquoi des vacanciers ont-ils été tués par des garde-côtes ?

Deux personnes, dont au moins un Français, sont mortes alors qu'elles faisaient du jet ski entre le Maroc et l'Algérie. Les garde-côtes algériens sont mis en cause.

Alors qu'elles se déplaçaient en jet ski au large des côtes algériennes, deux personnes ont été tuées, ont annoncé plusieurs médias marocains jeudi 31 août. Une troisième personne a été arrêtée par les autorités algériennes. Les garde-côtes auraient ouvert le feu sur le groupe de touristes selon les mêmes médias. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé, ce vendredi 1er septembre la mort d'au moins un Français "dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants". Les autorités marocaines et algériennes n'ont, quant à elles, pas encore communiqué officiellement sur cet événement.

Les touristes égarés en mer entre le Maroc et l'Algérie

Au média marocain Le360 l'un des rescapés, qui est parvenu à rejoindre la terre, explique que le groupe et lui se sont "égarés" en mer vers 17h30 : "Nous manquions d'essence pour les jet-skis et nous dérivions. Dans le noir, nous nous sommes retrouvés dans les eaux algériennes." Les quatre touristes se trouvaient dans une zone maritime algérienne à la frontière avec le Maroc non loin de la ville de Saïdia, station balnéaire marocaine très fréquentée à la période estivale. Selon le même témoin, deux victimes sont à déplorer : son frère de 29 ans et son ami de 40 ans qui auraient succombé aux tirs. Le quatrième homme du groupe de touristes aurait été renversé par un canot de l'armée algérienne avant d'être arrêté. D'après les "sources concordantes" du média Le 360, il aurait été présenté devant un procureur algérien mercredi 30 août.

Le Maroc et l'Algérie ont des relations tendues depuis quelques années. Leur frontière est fermée depuis 1994 et l'Algérie a rompu toute relation diplomatique avec le Maroc depuis 2021. "La reconnaissance par Israël en juillet 2023 de la 'souveraineté marocaine' sur le territoire disputé du Sahara occidental a encore avivé les tensions", explique Ouest-France.