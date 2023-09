Un professeur poignardé à mort chez lui, sa femme avoue le meurtre après avoir évoqué un cambriolage

Le professeur Patrice Charlemagne retrouvé mort à Dunkerque a été tué par sa femme. Cette dernière a reconnu le meurtre après après menti dans sa première version des faits.

Elle a avoué avoir tué son mari. La femme de Patrice Charlemagne, le professeur d'université de 51 ans mort à son domicile de Dunkerque dans la nuit de vendredi à samedi, a reconnu les faits devant les enquêteurs ce jeudi 21 septembre, au lendemain de son placement en garde à vue.

Au début de l'enquête ouverte pour homicide volontaire et confiée à la police judiciaire, la suspecte avait indiqué aux enquêteurs que son mari avait été poignardé par des cambrioleurs dans leur domicile, pendant qu'elle avait réussi à rejoindre leur petite fille de 20 mois et à prendre la fuite. C'est pour confronter cette première version des faits aux éléments de l'enquête que l'épouse de la victime, enseignante à l'Université du Littoral Côte d'Opale comme son mari, a été interpellée. Elle a fini par avouer le meurtre, mais son récit comporte encore plusieurs incohérences selon les précisions de l'AFP.

De tensions dans le couple ?

Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs éléments interrogeant le rôle de la femme de Patrice Charlemagne dans ce drame : "une entaille sur sa main gauche qui correspondait à celle d'un gant retrouvé sur place" et "l'analyse des smartphones qui laissait supposer des tensions dans le couple" précise l'AFP. Les circonstances de la mort du professeur de 51 ans doivent encore être clairement établies. Patrice Charlemagne avait été retrouvé mort dans une chambre au premier étage du domicile familial, blessé par plusieurs coups de couteau, tandis que deux couteaux ensanglantés, des gants, un ordinateur portable et une lampe torche avaient été découverts près du lieu du crime.

L'épouse de Patric Charlemagne, âgée de 37 ans, est maître de conférence et docteure en littérature. Elle enseigne dans la même université que son mari et a travaillé dans un collège auparavant. La professeure a aussi une carrière d'écrivaine et est l'auteure de livres pour enfants, entre autres. La trentenaire est également engagée en politique en tant que conseillère municipale de Dunkerque après avoir été élue en 2020 sur la liste du maire Patrice Vergriete, l'actuel ministre en charge du Logement.