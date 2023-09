Une fillette "couverte de bleus" morte dans l'Eure, les parents interpellés

Une petite fille de 3 ans est morte après avoir été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire et présentant des traces de violences physique au domicile familial dans l'Eure, dans la nuit de samedi à dimanche. Les parents sont les principaux suspects.

Une petite fille de trois est morte, a priori après avoir reçu de nombreux coups. Ce sont les pompiers qui ont retrouvé la victime au domicile de ses parents à Conches-en-Ouche, dans l'Eure, alors qu'ils intervenaient après avoir été appelés pour un arrêt cardio-respiratoire. Sur place, ils découvrent une petite fille âgée de trois ans "couvertes de bleus" selon la description faite par le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, à Paris-Normandie.

Transportée en urgence au CHU Charles-Nicolle de Rouen, la fillette n'a pas pu être réanimée. Le décès de la petite fille pourrait être dû à des violences physiques. "Des dossiers de ce genre, j'en ai déjà vus au cours de ma carrière, mais jamais de cette intensité", a souligné le procureur auprès du journal normand suggérant l'état grave dans lequel la petite fille a été retrouvée. Cette dernière ne s'était pas rendue à l'école "depuis une semaine", toujours selon le médial local.

Les parents de la fillette interpellés

La mère et le beau-père de l'enfant qui vivaient avec elle au domicile ont été interpellés et placés en garde à vue le samedi 23 septembre. Âgés de 27 et 29 ans, ils sont pour l'heure les principaux suspects. Le couple aurait été déféré devant un juge d'instruction lundi après-midi. La victime avait un grand frère âgé de 6 ans qui aurait été, pour sa part, confié durant le week-end à l'Aide sociale à l'enfance du département.

Le procureur de la République de l'Eure doit tenir une conférence de presse ce mardi, vers 16 heures, pour préciser les circonstances du drame et les éventuelles poursuites juridiciaires.