Incendie à HEC Paris : les causes du sinistre restent floues

HEC Paris est victime d'un violent incendie ce mardi 3 octobre 2023. L'amphithéâtre principal de l'école de commerce aurait été dévasté, rapporte Le Parisien et BFMTV.

La prestigieuse école de commerce a été victime d'un important incendie. Mardi 3 octobre en soirée, un feu s'est déclenché peu après 20 heures, dans ses locaux situés sur la commune de Jouy-en-Josas, dans les Yvelines, à une grosse vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Le Parisien rapporte que de nombreux soldats du feu s'activaient encore sur place en toute fin de soirée.

Sur les images qui nous parviennent sur les réseaux sociaux, on peut voir un énorme panache de fumée noire s'élever dans le ciel. Il semble que l'amphithéâtre principal a été touché de plein fouet par les flammes qui ont également partiellement détruit un second bâtiment, relaie Le Parisien. Pour l'heure, les causes de ce violent incendie ne sont pas connues.

Auprès du quotidien francilien, un élève présent sur les lieux a relaté les "vitres [qui] ont explosé", "les flammes [qui] dépassaient du toit" et de manière plus générale, le spectacle "impressionnant" auquel il a pu assister. "Il ne reste plus que les murs de l'amphi", a précisé l'étudiant. BFMTV affirme, de son côté, que le feu se serait étendu sur 400 à 500m².

Jacques Attali présent sur le campus HEC au moment de l'incendie

Toujours dans les colonnes du Parisien, l'élève a expliqué qu'au moment où l'incendie s'est déclaré, une conférence avec Jacques Attali avait lieu sur le campus HEC. D'après les informations de BFMTV, la direction aurait interrompu la conférence pour évacuer. "Il y a un très gros incendie, vraiment très gros. Avec le vent, les fumées viennent ici, mais il serait peut-être plus prudent d'arrêter la conférence et de commencer à sortir", aurait-il été indiqué. Environ 150 personnes ont dû être évacuées, mais pour l'heure, aucun blessé n'est rapporté.