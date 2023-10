Un hôpital des Vosges suspend les chirurgies après des décès suspects, ce que l'on sait

L'hôpital de Remiremont dans les Vosges a suspendu toutes ces activités de chirurgie jusqu'au 11 octobre. Il est visé par plusieurs plaintes pour "homicide volontaire" après des décès de patients jugés suspects.

Une patiente est décédée à l'hôpital Remiremont, dans les Vosges, après avoir subi une opération chirurgicale, le 3 octobre. Cette femme âgée de 78 ans opérée pour une facture causée par une chute n'est pas la première à mourir au sein du centre hospitalier après une intervention. Le décès serait lié à des problèmes de prise en charge à la sortie du bloc opératoire, selon les informations de Vosges-Matin. La responsabilité de l'hôpital, déjà visé par une dizaine de plaintes pour des morts suspectes ou des négligences, est à nouveau mise en question.

Ce décès est-il celui de trop ? L'hôpital a pris des mesures en conséquence et annoncé dans un communiqué paru le 4 octobre la suspension de toutes les chirurgies, à l'exception de celles nécessaires en urgence, jusqu'au 11 octobre : "Suite au décès inattendu d'un patient au Centre Hospitalier de Remiremont en chirurgie, et en raison du contexte général en particulier sur les plaintes, il a été décidé, par mesure de précaution, de suspendre la totalité de l'activité programmée chirurgicale". Cela représente 80 opérations déprogrammées.

12 plaintes déposées et une enquête ouverte

Le centre hospitalier de Remiremont assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires après la mort inattendue de leur patiente : l'ARS du Grand Est a été "immédiatement" informée et a réalisé "une déclaration d'événement indésirable grave selon la procédure d'alerte réglementaire". L'ARS a d'ailleurs indiqué que le dossier médical de la patiente décédée est "en cours d'analyse".

Mais plus que ce cas particulier, c'est l'organisation de l'établissement qui doit être inspectée après le dépôt de 12 plaintes dont au moins huit pour "homicide volontaire" après des décès jugés suspects par les familles des victimes. Deux autres ont été déposées pour "blessures volontaires" et les deux dernières pour "recherches des cause de la mort" précise Le Point.

Une enquête a ainsi été lancée par l'ARS pour "analyser la situation et vérifier que toutes les organisations médicales et chirurgicales sont parfaitement conformes aux règles de l'établissement". Et l'hôpital a "décidé de demander à tous les chirurgiens de justifier que les protocoles de chirurgie qui sont imposés sont parfaitement respectés", a ajouté l'avocat du CHU au micro de BFMTV. De précédentes investigations, plus précisément une "inspection médico-administrative chargée d'examiner" chaque cas faisant l'objet de plainte, avaient déjà été menées par l'ARS en janvier 2023.

Le manque et renouvellement du personnel pointé du doigt

La manque de médecins et les départs et remplacements successifs des membres du personnel pourraient être en partie responsables des négligences dénoncées par les plaignants, d'après les investigations menées par la section de recherche de la police judiciaire (SRPJ) de Nancy qui a confirmation l'existence de faute. A cette pénurie de soignants, qui oblige à recourir davantage aux intérimaires et qui semble généralisée au département des Vosges, s'ajoute des difficultés financières et une rivalité entre les établissements de santé du territoire révèle Le Point.

Ces vices ont d'ailleurs été mentionnés dans le rapport de la chambre régionale des comptes de 2017 sur l'hôpital romarimontain. Lequel explique que ces manquements sont "la conséquence d'une faible restructuration de l'offre de soins sur le bassin vosgien". Des problèmes en lien avec l'activité chirurgicale étaient quand à eux connus des autorités puisque le journal rapporte que l'hôpital de Remiremont "n'a jamais été accrédité par la Haute Autorité de santé que sous réserves ou sous conditions, y compris lors de la dernière inspection dont les conclusions ont été remises en juin". Ces conclusions soulevaient "des problèmes de sécurité au bloc opératoire et, surtout, de façon récurrente, la mauvaise tenue des dossiers des patients".