Professeur tué à Arras : la piste de l'attentat se précise, les dernières infos en direct

Une troisième personne a été interpellée après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras. Cette dernière a été arrêtée près d'un lycée car son comportement était jugé suspect, elle portait un sac à dos et deux valises. Les différents contenants ont été inspectés par le service de déminage qui n'a rien trouvé. L'individu a donc été relâché et ne semble pas avoir de lien avec les deux frères placés en garde en vue.

L''auteur de l'attaque au couteau né en 2003 est arrivé en France avec sa famille de Russie en 2008. L'individu était fiché S et faisait l'objet d'une surveillance par le DGSI depuis l'été 2023, en conséquences il avait été placé sous écoute et était surveillé physiquement. Le dernier contrôle remontait à hier. Malgré cette étroite surveillance, aucun signe d'un passage à l'acte ou d'une préparation d'un acte terroriste n'avait été décelé.

Le chef de l'Etat est arrivé aux abords du lycée où a eu lieu l'attaque au couteau. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de l'Education nationale Gabriel Attal. Alors qu'ils arrivent, le périmètre de sécurité est toujours en place près de l'établissement scolaire et les élèves comme le personnel du lycée sont toujours confinés au sein de l'école.

L'attaque au couteau survenue dans un lycée à Arras n'a pas été revendiquée par une quelconque organisation terroriste. L'auteur présumé des faits n'a pas non plus revendiqué son appartenance à une mouvance terroriste.

Si on sait que le suspect était fiché S, il ne faisait pas l'objet d'alerte récente auprès des services de renseignement selon les informations de BFMTV. L'individu aurait même été contrôlé hier sans qu'un indice sur un passage à l'acte ne soit repéré. L'enquête du parquet nationale anti-terroriste doit déterminer les motivations de l'assaillant et son mode opératoire. Il doit notamment découvrir s'il s'agit d'un acte isolé ou d'une opération concertée avec des complices, comme son frère également interpellé. Les enquêteurs doivent également savoir si l'assaillant est en lien avec une organisation terroriste ou une mouvance qui aurait eu une emprise sur lui.

14:15 - Comment s'est déroulée l'attaque au couteau à Arras ?

Il est aux alentours de 11 heures quand le suspect, un individu de 20 ans fiché S et armé de deux couteaux, s'en prend mortellement à un professeur devant l'entrée principale du lycée de la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras. L'homme a poignardé deux autres personnes dans l'enceinte du lycée, un professeur d'EPS et un agent technique qui sont actuellement hospitalisés. Selon les témoignages, le suspect s'est introduit dans l'enceinte de l'établissement et a poursuivi plusieurs professeurs. Le suspect a fini par être menacé puis mis au sol par des hommes qui essayent de le maitriser et de le tenir à distance avec une chaise. Le suspect a fini par être interpellé par la police.