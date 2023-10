Le professeur assassiné à Arras a tenté de s'interposer

Un enseignant a été tué, ce vendredi 13 octobre, dans la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras. Le suspect est un ancien élève de l'établissement. Un second professeur a été blessé et un agent de sécurité est en état d'urgence absolue.

Un professeur a été tué lors d'une attaque à Arras (Pas-de-Calais), à la cité scolaire Gambetta-Carnot, ce vendredi 13 octobre. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années était professeur de français, selon les informations de la Voix du Nord. La victime aurait été égorgée, d'après le JDD, en tentant de s'opposer au suspect devant l'entrée principale de l'établissement scolaire. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, montre l'altercation entre le suspect, arme en main, et plusieurs adultes dans la cour de l'établissement.

L'assaillant a fait deux autres victimes en plus de professeur décédé. Le premier est un agent technique du lycée et se trouverait actuellement en état d'urgence absolue après que l'assaillant lui ai infligé des blessures au thorax et à l'abdomen, selon BFMTV. Un second enseignant, un professeur d'EPS cette fois, a également été blessés se trouverait en urgence relative sans que sa vie ne soit en danger. L'auteur des faits a été interpellé par la police, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il serait un ancien élève de l'établissement, âgé de 20 ans et d'origine tchétchène. Le Parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête, selon l'AFP, pour les chefs d'"assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes".