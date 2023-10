Un homme armé d'un couteau interpellé dans les Yvelines, un attentat déjoué ?

Un homme, armé d'un couteau, a été interpellé dans les Yvelines alors qu'il sortait d'une salle de prière, ce vendredi 13 octobre. Depuis Arras, Emmanuel Macron a évoqué ces faits comme une "tentative d'attentat" ayant été déjouée.

Y a-t-il eu une tentative d'attentat dans les Yvelines ? Un homme a été interpellé à Limay, ce vendredi 13 octobre, alors qu'il sortait d'une salle de prière. Il était armé d'un couteau de cuisine, d'après une source policière citées par BFMTV, et semblait suivre un groupe de lycéen aux abords du lycée Condorcet. Les forces de l'ordre l'ont interpellé et placé en garde à vue pour "port d'arme de catégorie D". De nationalité française, l'homme est âgé de 24 ans et serait connu pour radicalisation selon les informations de BFMTV et du Parisien.

L'interpellation de cet individu est survenue seulement quelques heures après l'attaque au couteau mortelle dans un lycée d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Laquelle a fait un mort et deux blessés graves et semble être un acte terroriste. Rien n'indique que les deux événements et les deux hommes interpellés sont liés, mais Emmanuel Macron a établi un parallèle entre eux. Présent à Arras pour s'exprimer après l'attaque au couteau, le chef de l'Etat a indiqué qu'une "autre tentative d'attentat dans une autre région" avait été déjouée. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a néanmoins indiqué à France Télévision ne pas avoir eu vent d'un autre "attentat déjoué" et ne pas s'être saisi d'une autre affaire que celle d'Arras, pas même de l'interpellation de l'individu à Limay.