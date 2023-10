Fausses alertes à la bombe : qui se cachent derrière les menaces ? Que risquent-ils ?

Une dizaine d'aéroports régionaux ont dû être évacués ces derniers jours causant de nombreuses perturbations dans toute la France. Les alertes à la bombe et les menaces d'attentats se multiplient. Que risquent leurs auteurs ?

Des menaces quotidiennes. Les alertes à la bombe sont au coeur de l'actualité depuis plusieurs jours. Alors que la France est au niveau d'alerte maximum du plan Vigipirate, le musée du Louvre, le château de Versailles, de nombreux aéroports, ainsi que plusieurs établissements scolaires ont dû être évacués après ces alertes à la bombe ou des messages de menaces évoquant un attentat. Le Louvre avait lui aussi dû fermer temporairement ses portes le week-end dernier.

Des incidents qui se sont multipliés après l'attentat terroriste d'Arras. Le collège-lycée Gambetta, où s'est produit le drame, a été concerné lundi au moment de l'hommage rendu à Dominique Bernard et de la reprise des cours. Les établissements scolaires sont d'ailleurs régulièrement la cible de messages menaçants. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a fait état de 299 alertes à la bombe recensées visant des établissements scolaires depuis la rentrée.

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a lui annoncé que 22 enquêtes sont en cours, sur RTL, ce vendredi. "Il y a eu des interpellations il y a quelques heures encore et il y aura des condamnations ", a-t-il assuré. Un homme a ainsi été interpellé et placé en garde à vue ce vendredi, rapporte BFMTV. Il est suspecté d'être l'auteur de l'alerte à la bombe survenue jeudi au château de Versailles. Selon la chaîne d'information, le suspect, âgé de 37 ans, souffre de schizophrénie. Aucune motivation terroriste n'a été retenue. Lundi, le parquet de Créteil a annoncé l'interpellation de sept suspects après une vague de fausses alertes à la bombe dans le Val-de-Marne. Il s'agit d'adolescents âgés de 13 à 16 ans.

Quelles sanctions ?

Conformément à l'article 322-13 du Code pénal, la peine maximale encourue pour une fausse alerte à la bombe pour les personnes majeures s'élève à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. "La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition", précise le texte de loi.

Cet article stipule que "la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes". Mais il existe d'autres qualifications juridiques pour des cas particuliers comme par exemple si l'alerte à la bombe vise un avion ou un navire. Une personne qui transmet "de fausses nouvelles" pour "compromettre la sécurité d'un aéronef en vol" ou "d'un navire" risque ainsi cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Les moins de 18 ans risquent, eux, d'être sanctionnés par des mesures éducatives (couvre-feu, interdiction de se rendre dans certains lieux ou encore stage de formation civique). En plus de ces peines, des demandes d'indemnisations pour couvrir les frais engendrés par ces fausses alertes peuvent également intervenir. En cas de condamnation de mineurs, ce sont les parents qui doivent s'acquitter de ces frais.