Disparition de Lina : sa mère prend à nouveau la parole

Un mois après la disparition de Lina, alors qu'elle se rendait le 23 septembre dernier à pied à la gare pour rejoindre son petit-ami à Strasbourg, la mère de l'adolescente de 15 ans a fait part de sa "rage" et de sa "détermination" à retrouver sa fille.

Elle ne baisse pas les bras. Un mois après la disparition de sa fille Lina, dans le Bas-Rhin, la mère de l'adolescente de 15 ans a de nouveau pris la parole mardi 24 octobre. Dans un communiqué envoyé à l'AFP par son avocat Me Matthieu Airoldi, elle confie sa "rage", mais également sa "détermination" à retrouver son enfant qui n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 23 septembre 2023, en fin de matinée. Lina se rendait alors, à pied, à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à trois kilomètres du domicile familial. Elle devait y prendre un train, direction Strasbourg, pour retrouver son petit-ami. Lina fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour "enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire de plus de sept jours".

Dans son message, la mère de Lina remercie "l'ensemble des forces de gendarmerie qui abattent un travail considérable depuis le début" ainsi que les juges d'instruction "qui travaillent sans relâche à retrouver Lina dans les meilleurs délais". Et alors que le parquet de Strasbourg a annoncé début octobre s'attendre à "des investigations de longue haleine", la mère de famille l'assure : "Ma détermination, la colère, la rage me poussent à ne rien lâcher et à me battre encore plus fort."

Et la maman de Lina de poursuivre : "Tout mon entourage ainsi que la population sont un soutien sans faille, une force dans cette terrible épreuve." Pour elle, cela ne fait pas de doute : "La place de Lina est chez elle auprès des siens et je ne lâcherai rien jusqu'à ce qu'elle y soit." Alors qu'elle avait déjà pris la parole dans plusieurs médias peu après la disparition de Lina, sa mère a également profité de cette nouvelle prise de parole pour faire savoir qu'elle ne souhaitait plus communiquer davantage et, qu'à présent, si nouvelle communication de sa part il devait y avoir, cela passerait uniquement par son avocat.