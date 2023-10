Disparition d'Émile : l'homme perquisitionné s'était disputé avec le grand-père de l'enfant

Quelques heures avant la disparition du petit Émile, le 8 juillet 2023, le grand-père de l'enfant de deux ans et demi se serait violemment disputé avec un jeune agriculteur dont le domicile a été perquisitionné la semaine dernière, révèle BFM DICI.

Près de quatre mois après la disparition d'Émile au hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le mystère reste entier. Qu'est-il arrivé à Émile ? A-t-il été enlevé ? Aurait-il pu être tué dans un accident de la route et son corps dissimulé dans la panique ? Alors que les enquêteurs n'écartent aucune piste, BFM DICI a révélé, jeudi 26 octobre, un nouvel élément troublant dans cette affaire très médiatisée. Selon ses informations, une violente altercation entre le grand-père maternelle d'Émile et un jeune agriculteur du hameau, renommé Romain par BFMDICI, aurait eu lieu le matin même de la disparition du bambin de deux ans et demi. Or il semble qu'il s'agisse du même agriculteur chez qui une perquisition s'est tenue la semaine dernière durant presque deux jours.

Au sujet de la dispute entre ces deux protagonistes clés de l'affaire Émile, un cousin du jeune agriculteur, que BFM DICI a choisi de prénommer Marc (le prénom a aussi été changé), rapporte que tout serait parti de travaux qui avaient été menés quelques jours plus tôt devant son propre domicile. Travaux lors desquels le grand-père d'Émile, qui venait de rejoindre sa demeure estivale, jugeait que l'un de ses murs avait été abîmé. À BFM DICI, Marc confie : "Le grand-père estimait que ces petits travaux avaient été faits devant chez lui. Il a hurlé de bon matin sur mon cousin et m'a même réveillé." Et de souligner : "Ce n'est pas la première fois. Il gueule sur tout le monde !" Toujours selon Marc, Romain n'aurait pas répondu au grand-père et se serait réfugié chez son cousin.

Zone d'ombre sur la géolocalisation de Romain le jour de la disparition d'Émile

Alors que la piste d'un accident de la route avait un temps mené les enquêteurs à inspecter de nombreux tracteurs, dont celui de Romain, son cousin est formel : le jeune agriculteur était venu à pied ce jour-là. Une chose est sûre, la présence de Romain dans les parages vient remettre en cause le témoignage de sa tante, dont plusieurs médias se sont fait l'écho, selon lequel le jeune homme n'était pas dans la région le jour de la disparition d'Émile. Autre fait qui intrigue les enquêteurs selon BFM DICI, Romain aurait téléphoné à son cousin l'après-midi même. "C'est mon cousin, je ne vois pas où est le mal qu'on s'appelle", balaie Marc qui affirme toutefois "ne pas savoir" où se trouvait Romain en fin d'après-midi le jour de la disparition d'Émile.