Qui sont les auteurs des tags antisémites en plein Paris ?

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes afin de retrouver les auteurs de ces tags antisémites découverts à Paris, mais aussi en proche banlieue. Cependant, des similitudes entre eux sont d'ores et déjà pointées du doigt. Alors, a-t-on à faire à plusieurs individus ? Un collectif ? Ou est-ce l'œuvre d'un seul et même auteur ?

Ces derniers jours, des étoiles de David bleues, taguées sur des façades, ont été découvertes à Paris et en proche banlieue. À Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers, ces graffitis au relent antisémite sont apparus entre le dimanche 29 et le lundi 30 octobre. Dans le 14e arrondissement de la capitale, ce sont une soixantaine d'étoiles de David qui ont été taguées pendant la nuit du lundi 30 au mardi 31 octobre, relaie France Bleu. Si l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité, Nicolas Nordman, a dénoncé auprès de BFMTV des "opérations concertées", "coup de point", les auteurs de ces tags, réalisés avec, semble-t-il, un même pochoir, n'ont, pour l'heure, pas encore été identifiés.

Quoi qu'il en soit, ces tags ne sont pas sans rappeler le sombre passé de l'Europe. Il y a bientôt un siècle, dans les années 1930, l'Allemagne nazie marquait les commerces et maisons appartenant à des membres de la communauté juive de ces fameuses étoiles à cinq branches. Des tags apparu par ailleurs dans un contexte particulier. En effet, alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans sa quatrième semaine, les autorités françaises, ainsi que la communauté juive de France, redoutent plus que jamais une exportation du conflit dans l'Hexagone. Depuis le début de guerre entre Israël et le Hamas, "plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6 000 signalements en ligne ont été réalisés", a, en ce sens, rappelé mardi la Première ministre Élisabeth Borne, dont France Bleu se fait l'écho, tandis que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état de "425 interpellations" depuis le 7 octobre.

"Des méthodes des années 30"

Des plaintes ont été déposées et des enquêtes, qui doivent permettre de faire toute la lumière sur cette affaire, sont actuellement diligentées. De leur côté, les personnalités politiques des différentes villes ont rapidement dénoncé des "actes ignobles" et condamné ces tags "avec la plus grande fermeté", comme l'a clairement déclaré la maire d'Aubervilliers, Karine Franclet. "Les auteurs devront être poursuivis et sanctionnés par la justice avec la plus grande sévérité et avec intransigeance", a également estimé la ville de Saint-Ouen-sur-Seine.

"L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre République", a rappelé mardi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et l'Union des étudiants juifs de France de dénoncer : "Certains veulent terroriser les Français juifs en reprenant les méthodes des années 30, ils doivent être rapidement trouvés et sévèrement punis."