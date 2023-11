Tags des étoiles de David : de la menace antisémite à "l'ingérence russe", ce que l'on sait

Les enquêteurs envisagent désormais la piste d'une déstabilisation venue de Russie, dans l'affaire des tags antisémites découverts à Paris et en proche banlieue. Le commanditaire présumé a été identifié. Il s'agirait d'un Moldave d'une cinquantaine d'années.

Depuis la découverte d'étoiles de David bleues, taguées sur des façades d'immeubles à Paris et en proche banlieue, les enquêteurs avancent. Ils sont désormais sur la piste d'une tentative d'ingérence russe. À Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers, ces graffitis au relent antisémite sont apparus entre le dimanche 29 et le lundi 30 octobre. Dans le 14e arrondissement de la capitale, ce sont une soixantaine d'étoiles de David qui ont été taguées pendant la nuit du lundi 30 au mardi 31 octobre. La première interpellation a concerné un couple de Moldaves âgé d'une trentaine d'années. Ces derniers ont été vus en train de taguer ces étoiles de David sur des immeubles, puis ont été placés en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, ils ont affirmé que cela était une commande provenant de Russie, contre laquelle ils auraient environ 50 euros par personne, selon une information d'Europe 1. Ces deux personnes, en situation irrégulière, ont été placées dans un centre de rétention. Depuis, les enquêteurs ont identifié un autre couple à l'aide des caméras de vidéosurveillance. Ces deux personnes ont quitté la France avant de pouvoir être arrêtées. Pour la police, ces deux affaires sont liées et appuient la thèse d'une tentative de déstabilisation de la Russie. "S'agissant des faits eux-mêmes, l'enquête judiciaire en cours devra établir la possible responsabilité d'un commanditaire étranger", a précisé le ministère de la Justice.

Le commanditaire présumé a été identifié

Le commanditaire présumé a lui aussi été identifié, à l'aide de l'exploitation des téléphones du premier couple : il s'agirait d'Anatoli Prizenko, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années, lui aussi d'origine moldave. Il n'aurait eu "pour seul but d'inspirer et de soutenir les juifs d'Europe", selon BFMTV. Cet homme ferait partie d'un mouvement indépendantiste pro-russe et militerait pour une union douanière eurasiatique. Jeudi 9 novembre, le ministère français des Affaires étrangères a condamné "avec fermeté" le rôle de Moscou dans "l'amplification artificielle et la primo-diffusion sur les réseaux sociaux des photos des tags représentant des étoiles de David." La Russie s'est défendue en estimant que ces soupçons étaient "stupides" et "indignes".

Quoi qu'il en soit, ces tags ne sont pas sans rappeler le sombre passé de l'Europe. Il y a bientôt un siècle, dans les années 1930, l'Allemagne nazie marquait les commerces et maisons appartenant à des membres de la communauté juive de ces fameuses étoiles à cinq branches. Des tags apparus par ailleurs dans un contexte particulier. En effet, alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, les autorités françaises, ainsi que la communauté juive de France, redoutent plus que jamais une exportation du conflit dans l'Hexagone. Depuis le début de guerre entre Israël et le Hamas, plus de 1 040 actes antisémites ont été commis en France, et 486 personnes ont été interpellées, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Le nombre d'actes antisémites a explosé", a-t-il souligné.

"Des méthodes des années 30"

De leur côté, les personnalités politiques des différentes villes ont rapidement dénoncé des "actes ignobles" et condamné ces tags "avec la plus grande fermeté", comme l'a clairement déclaré la maire d'Aubervilliers, Karine Franclet. "Les auteurs devront être poursuivis et sanctionnés par la justice avec la plus grande sévérité et avec intransigeance", a également estimé la ville de Saint-Ouen-sur-Seine.

"L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre République", a rappelé mardi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et l'Union des étudiants juifs de France de dénoncer : "Certains veulent terroriser les Français juifs en reprenant les méthodes des années 30, ils doivent être rapidement trouvés et sévèrement punis."