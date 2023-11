Paris : des chants antisémites dans le métro, une enquête ouverte

Plusieurs personnes ont été enregistrées dans le métro parisien en train d'entonner un chant antisémite. Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a annoncé que le parquet de Paris a été saisi.

Des "propos choquants, inadmissibles, indignes". C'est par ses mots que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a qualifié la vidéo montrant des personnes entonner des chants antisémites dans le métro parisien. Sur des images, apparues mercredi sur les réseaux sociaux, une jeune filme la scène sur son téléphone portable. Dans une rame du métro parisien, plusieurs personnes scandent ces mots : "N*que les juifs et n*que ta mère, vive la Palestine (...) N*que les juifs et les grands-mères, on est des nazis et fiers". Dans la rame, aucune réaction pour les stopper.

Selon les informations de BFMTV, la scène s'est déroulée dans la ligne 3 du métro. L'autrice de la vidéo a été interrogée par la chaîne d'information pour revenir sur le contexte de ses chants antisémite. Elle indique notamment que le groupe a "visé énormément de communautés". "Ils ont commencé à chanter en groupe des chants contre la police, contre la communauté LGBT et contre la France également et enfin contre le peuple juif", explique-t-elle. Selon elle, les faits ont duré "une bonne dizaine de minutes". Une passagère est ensuite intervenue, en vain.

Le parquet de Paris a été saisi par la préfecture de police de Paris pour "des chants, cris et propos antisémites et haineux proférés dans les transports en commun et circulant sur les réseaux sociaux". Le parquet a aussitôt ouvert une enquête pour identifier et poursuivre les auteurs de propos réprimés par la loi, et "susceptibles de revêtir différentes qualifications selon leur teneur".

Une vidéo qui intervient alors que le nombre d'actes antisémites répertoriés en France atteint des records. 857 actes antisémites ont été commis en France depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mardi 31 octobre, lors d'une conférence de presse.