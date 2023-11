Enfant retrouvé dans une poubelle à Choisy : un état de santé critique, des causes encore floues

Un enfant âgé de cinq ans a été retrouvé avec un sac poubelle sur la tête à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Il a été transporté à l'hôpital vendredi 3 novembre. Son pronostique vital est engagé.

Un enfant de cinq ans a été transporté à l'hôpital Necker, à Paris, après avoir été retrouvé avec un sac poubelle sur la tête à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), vendredi 3 novembre. Le jeune garçon est dans un état critique, il a été placé dans un coma artificiel.

Vendredi, en fin d'après-midi, un individu s'est présenté au commissariat de Choisy-le-Roi pour confesser le meurtre d'un enfant, d'après les informations de BFMTV d'une source policière. Il aurait montré une photo du garçon sur son téléphone portable aux policiers et leur aurait indiqué une localisation approximative de l'enfant. Des passants auraient alerté la police, au même moment, en trouvant l'enfant avec un sac poubelle sur la tête placé sous une voiture en stationnement.

Le jeune garçon était encore vivant mais se trouvait en état d'hypothermie quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place. D'après BFMTV, il gémissait et présentait "des traces de strangulation au niveau du cou et des hématomes sur l'ensemble du corps". L'individu a été placé en garde à vue et une enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans" a été ouverte.