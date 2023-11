Disparition d'Émile : une piste précisée ? Des dizaines de perquisitions au Vernet

Des dizaines de perquisitions sont menées par les gendarmes au Vernet, ce mardi 7 novembre, dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Émile qui remonte à juillet dernier.

Nouvelle opération d'ampleur au Vernet dans l'affaire de la disparition du petit Émile. Les gendarmes ne s'étaient plus autant mobilisés depuis les premières semaines de recherches pour trouver le petit garçon de deux ans. Ce mardi 7 novembre, au moins dix maisons ont été perquisitionnées dans la commune des Alpes-de-Haute-Provence, au total une trentaine de "cibles" a été marquée et fouillée par les cinquante à cent gendarmes déployés selon les informations du Parisien et de BFMTV.

Les différentes maisons ou zones perquisitionnées ont été localisées dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du Vernet grâce aux investigations numériques et téléphoniques et aux données de géolocalisation récupérées depuis le début de l'enquête. Parmi les lieux ciblés : les domiciles et les véhicules dont les propriétaires étaient présents aux abords du Vernet le jour de la disparition, certains situés à seulement quelques mètres de la maison familiale de la mère du garçon disparu, d'autres plus éloignés dans des zones montagneuses plus difficile d'accès.

Les enquêteurs ont-ils une piste ?

"Il s'agit de vérifications chez des individus ciblés par l'enquête. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'auteur des faits se trouve parmi eux, mais les perquisitions pourront peut-être permettre d'identifier un suspect", a expliqué une source proche des investigations au Parisien. Si une opération est menée, les enquêteurs n'ont pas identifié de suspect. C'est d'ailleurs dans l'espoir de trouver ou de préciser une piste que les perquisitions ont lieu.

A l'intérieur des lieux fouillés, les gendarmes exploitent tout ce qu'ils peuvent trouver notamment sur le volet numérique avec des saisies d'ordinateurs, de téléphones ou d'autres supports. "L'objectif, c'était le numérique. Nous avons eu le renfort de la COMCyberGEND, des militaires spécialisés dans le traitement de données informatiques", a d'ailleurs fait savoir un membre de la gendarmerie mobilisé sur place à BFM DICI. L'opération terminée, et si aucun élément significatif n'est trouvé entre temps, les enquêteurs pourront traiter tous les éléments, nouveaux ou non, recueillis au Vernet.

Émile, âgé de deux ans, a disparu le 8 juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernet alors qu'il logeait chez ses grands parents. Le petit garçon a échappé à la vigilance de sa famille pendant qu'il jouait dans le jardin et s'est volatilisé aux abords du domicile situé dans une zone escarpée.