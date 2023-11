Mort de Nahel : le policier auteur du tir peut-il retourner en prison ?

Le policier suspecté d'être à l'origine de la mort de Nahel, en juin 2023 à Nanterre, a été remis en liberté ce mercredi 15 novembre après cinq mois passés en prison. Pourquoi est-il sorti et peut-il retourner derrière les barreaux ?

Derrière les barreaux depuis le 29 juin, il est sorti de prison le mercredi 15 novembre. Florian M., le policier soupçonné d'avoir tiré et mortellement blessé le jeune Nahel à Nanterre, en juin dernier, a été remis en liberté sur décision du juge d'instruction. S'il a quitté sa cellule, l'homme de 38 ans a été placé sous contrôle judiciaire après le versement d'un cautionnement et sa libération est soumise à plusieurs conditions : il a interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles de l'affaire de la mort de Nahel, "de paraître à Nanterre" et de "détenir une arme" selon les informations de France Inter et du Parisien.

Toutes les demandes de remise en liberté déposées par le policier et ses avocats depuis le mois de juin avaient été refusées jusqu'à présent. Mais la dernière en date, déposée le 9 novembre, a été acceptée, le juge estimant que les conditions qui justifiaient la détention n'étaient plus remplies d'après le parquet de Nanterre. Le policier et suspect dans l'affaire Nahel était retenu pour éviter toutes concertations avec ses collègues impliqués et pour assurer sa protection après les violentes émeutes qu'avaient provoqué la mort du jeune homme de 17 ans.

Un retour en prison possible ?

Le policier est sorti de prison, mais l'affaire est loin d'être terminée. L'homme reste mis en examen pour meurtre et risque donc d'être renvoyé devant la justice à l'issue de l'enquête, sauf si les charges sont abandonnées à la fin des investigations. En cas de procès, le sort du policier et une éventuelle condamnation seront laissés aux mains des jurés et une peine de prison pourra être prononcée renvoyant Florian M. derrière les barreaux.

La mort de Nahel est survenu le 27 juin 2023 à Nanterre. Le jeune homme de 17 ans conduisait une Mercedes jaune et le véhicule roulant à vive allure avait été repéré par deux policiers motards. Après une course poursuite durant laquelle l'adolescent avait grillé un feu rouge et traversé des passages piétons, le véhicule avait été coincé dans des embouteillage. Le policier suspect s'était alors placé au niveau du capot de la voiture et pointait son arme vers Nahel. Le jeune homme avait alors redémarré le moteur et reçu une balle au niveau du thorax, le blessant mortellement.