Disparition de Lina : une perquisition et de nouvelles recherches, une avancée de l'enquête ?

Les gendarmes de Strasbourg ont mené une nouvelle perquisition dans la cadre de l'enquête sur la disparition de Lina, deux mois après les faits. Ont-ils un suspect dans le collimateur ?

C'est un retour sur le terrain remarqué. Les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg ont mené une nouvelle perquisition dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina, ce mercredi 22 novembre. L'adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 23 septembre, après s'être volatilisée sur le chemin de la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin. Quasiment deux mois jours pour jour après sa disparition, c'est le domicile d'un habitant vivant dans le secteur où ce sont déroulés les faits qui a été fouillé, d'après les informations du Parisien.

Alors que les recherches et les premières semaines d'enquête n'avaient pas permis de privilégier une piste ou d'identifier un suspect, cette perquisition ne garantit pas une grande avancée de l'enquête, pas plus qu'un resserrement de l'étau autour d'un suspect. Il s'agit surtout d'une opération de levée de doutes qui nécessite des vérifications poussées par la police scientifique. Les investigations de "longue haleine" qu'avait annoncé la procureure de la République de Strasbourg se poursuivent encore. Et toujours aucune piste ne semble privilégiée ou écartée sur la disparition de Lina.

Forts soupçons sur une hypothèse criminelle

Toutefois, la piste criminelle gagne du terrain. Plus le temps passe et moins l'hypothèse d'une fugue de la jeune fille décrite "sans histoire" paraît crédible. A contrario, plusieurs témoignages suggéraient la possible intervention d'un tiers, et éventuellement d'un prédateur. Lina avait effectivement été aperçue par un témoin sur le siège passager d'une voiture bleue conduite par un homme non identifié. Et le père d'une adolescente aux traits proches de ceux de Lina avait indiqué que sa fille avait été importunée par un individu seulement quelques jours avant la disparition de la jeune femme.

En ce qui concerne la piste du compagnon du Lina, le jeune homme a été mis hors de cause selon les informations du Parisien. Sa présence à Strasbourg au moment des faits a été vérifiée et son téléphone n'aurait pas été retrouvé aux abords du lieu de la disparition, contrairement à ce que laissaient croire certaines rumeurs. L'information judiciaire pour "enlèvement ou séquestration de plus de sept jours" est toujours en cours.