"Rendez-le nous !" : les parents d'Émile s'adressent aux "ravisseurs"

Colomban et Marie, les parents du petit Émile, toujours porté disparu depuis juillet, ont décidé de publier un message audio à la veille de ses 3 ans.

Cinq mois après la disparition du petit Émile dans le hameau du Haut-Vernet, jeudi 23 novembre, les parents du petit garçon ont publié un message sur le site de l'hebdomadaire Famille chrétienne. Un appel lancé à l'occasion de l'anniversaire d'Émile ce 24 novembre. "Comprenez notre détresse, dites-nous où est Émile", a supplié la mère de l'enfant .

Depuis le 8 juillet dernier, Marie et Colomban, les parents d'Émile, affirment avoir l'intime conviction que leur fils a été victime d'un accident ou d'un enlèvement. "Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui, rendez-le-nous ! Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez-le-nous, ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir !", déclare la mère du petit garçon dans ce message.

"Affreuse angoisse"

"Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon ? Que lui est-il arrivé ?", se questionne la mère d'Émile. Avant d'ajouter : "Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer, mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur". La mère a aussi annoncé, sur le groupe Facebook "Prions pour Émile" qui compte plus de 18 000 membres, commencer une "neuvaine", soit une période de neuf jours consécutifs de prières en l'honneur d'un saint pour implorer secours et miséricorde. Les prières seront adressées en l'honneur de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse.

Émile aurait été aperçu pour la dernière fois samedi 8 juillet, à 17h15, seul, dans une rue du hameau du Haut-Vernet, selon un témoin. Après sa disparition, les 30 maisons du Haut-Vernet ont été fouillées, tous les habitants interrogés et tous les véhicules inspectés. Malgré les multiples recherches lancées pour le retrouver, sa disparition n'a toujours pas été élucidée. Fin juillet, l'enquête, d'abord confiée au parquet de Digne-les-Bains puis transférée à des juges d'instruction d'Aix-en-Provence, a basculé sur une qualification criminelle "d'enlèvement" et "séquestration".