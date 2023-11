Alfortville : trois enfants retrouvés morts après que leur père a avoué les avoir tués

Un père s'est rendu dans un commissariat de Dieppe pour avouer le meurtre de ses enfants à son domicile d'Alfortville. Il a été placé en garde à vue.

Un homme de 41 ans s'est présenté au commissariat de Dieppe, en Seine-Maritime, ce dimanche 26 novembre en début d'après-midi, pour avouer le meurtre de ses trois enfants à son domicile d'Alfortville (Val-de-Marne), a fait savoir Actu17. Après avoir forcé la porte de l'appartement situé quai Jean-Baptiste-Clément, les forces de l'ordre ont trouvé les corps sans vie des trois enfants. Selon les informations du Figaro, deux des trois ont été découverts sous une couverture, et le troisième sur le canapé. D'après les premiers éléments, ils ont été tués à l'arme blanche.

Le père de famille, un certain Younes E. est actuellement en garde à vue à Dieppe. Une enquête ouverte en flagrance a été confiée à la police judiciaire. L'homme est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales et de violences sur mineur de moins de 15 ans par ascendant. D'après RTL, il avait "été condamné pour violences conjugales en 2021 avec interdiction de s'approcher de sa femme et de ses enfants". Depuis, la procédure avait été levée, et les enfants vivaient en garde alternée. La mère de famille, qui n'a toujours pas été retrouvée, vivrait elle aussi dans le Val-de-Marne.