Procès Monique Olivier : manipulatrice surdouée ou victime de Michel Fourniret ?

Ex-femme du violeur et tueur en série Michel Fourniret, Monique Olivier est à nouveau devant la justice à compter de mardi. À ce jour, sa personnalité divise les professionnels.

Femme soumise ou manipulatrice surdouée ? Le cas de Monique Olivier interroge depuis deux décennies maintenant. L'ex-femme du violeur et tueur en série Michel Fourniret, décédé en mai 2021, est jugée à partir de ce mardi 28 novembre 2023 pour plusieurs affaires : celle tristement célèbre d'Estelle Mouzin, ainsi que celles de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domèce. Dans le détail, Monique Olivier va devoir répondre de sa complicité d'enlèvement et séquestration suivie de mort au préjudice d'une enfant, Estelle Mouzin, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle est également jugée pour enlèvement, séquestration, viol ou tentative de viol, et meurtre des deux autres jeunes femmes. Pour rappel, les corps de ces trois victimes n'ont jamais pu être retrouvés.

Divorcée depuis 2010 de Michel Fourniret, Monique Olivier représente aujourd'hui la dernière chance pour les familles des victimes d'obtenir des réponses. Alors, livrera-t-elle la vérité ? Toute la vérité ? "Elle a toujours dit la vérité sur les meurtres. Elle manipule sur des détails si ça la met en cause, mais elle ne ment pas", affirme l'avocate des proches de Marie-Angèle Domèce, Me Corinne Herrmann, dont Sud-Ouest se fait l'écho. De même, il apparaît que si les révélations de Monique Olivier ont permis l'arrestation de son mari, mais aussi de lui attribuer au fil des ans d'autres affaires, celle qui a d'ores et déjà été condamnée par deux fois pour complicité dans les meurtres commis par Michel Fourniret ne se livre que par bribes. "Elle ne nous dit pas où est le corps [d'Estelle Mouzin, ndlr.], n'avoue pas toutes les affaires", relève Me Didier Seban, avocat du père de la jeune fille disparue en 2003, dont Sud-Ouest rapporte également les propos.

"J'étais tellement seule à l'époque", affirme Monique Olivier

L'ogre des Ardennes, comme on le surnomme, Monique Olivier l'a rencontré il y a plus de trente-cinq ans, en 1987. Elle sortait alors tout juste d'un mariage compliqué, avec un quotidien ponctué par la jalousie et la violence de son premier époux et père de ses deux premiers fils, nés en 1980 et en 1981. Alors, quand en 1987 elle tombe sur cette petite annonce publiéz par Michel Fourniret dans l'hebdomadaire catholique Le Pèlerin qui indique "Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude", Monique Olivier se lance dans une correspondance avec cet inconnu qui purge une peine de prison pour viol à Fleury-Mérogis. Petit à petit, le "fauve" et la "mésange" lient une relation amoureuse, et ce, malgré l'obsession de Michel Fourniret dans ses lettres pour les jeunes vierges.

"J'étais tellement seule à l'époque", confiera Monique Olivier en 2008, lors de son premier procès aux assises. Et de renchérir : "Je me raccrochais à quelqu'un." Au micro de BFM TV, lundi 27 novembre au matin, son avocat, Me Richard Delgenès, qui dit avoir sollicité un collège d'experts pour répondre à la question "soumise ou manipulatrice ?", s'est prononcé sur la personnalité de sa cliente. "On arrive a un quotient intellectuel de 91 et on nous la décrit comme une personne soumise." Selon lui, il faudrait même faire attention lorsqu'on l'interroge, car Monique Olivier aurait, d'après lui, "tellement besoin d'exister pour quelqu'un parce qu'elle n'a pas d'estime d'elle-même, que si vous lui apportez une existence, que vous soyez juge d'instruction ou tueur en série, elle va essayer de vous satisfaire". Pour lui, Monique Olivier serait même capable de faux aveux pour faire plaisir à quelqu'un qui lui en demanderait. "Elle est très manipulable", a-t-il martelé ce lundi, à la veille du procès.

Pour autant, les conclusions des experts sont diverses à son sujet, relève Sud-Ouest. Si certains s'accordent sur un QI limité, d'autres pointent que "le crime n'est pas une question de QI", comme l'avance Me Corinne Herrmann, voire que Monique Olivier, qui a, par le passé, été capable, entre autres, de piéger des jeunes femmes pour les servir à son époux, n'hésitant pas à aller jusqu'à le stimuler sexuellement pour qu'il passe au viol, comme cela a été le cas dans l'affaire Laville, serait en réalité capable de manipulation. Alors, seule certitude, à l'aube de ce nouveau procès, le mystère Monique Olivier, aujourd'hui âgée de 75 ans, reste intact.