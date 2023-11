Arrestation du gourou Bivolaru : viols, traite d'êtres humains… Une longue liste d'accusations

Recherché par Interpol, le gourou roumain Gregorian Bivolaru a été arrêté en France, mardi 28 novembre 2023, dans le cadre d'un coup de filet anti-secte. Âgé de 71 ans, il fait l'objet de nombreuses accusations.

Vaste coup de filet contre une secte internationale de yoga tantrique. Mardi 28 novembre, pas moins de 41 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue en France. Parmi elles, un homme de 71 ans est soupçonné d'être le chef spirituel de la Fédération de yoga Atman, présente dans 31 pays parmi lesquels l'Hexagone. Les adeptes le surnomment "Grieg", "Grig" ou "Magnus Aurolsson", ses papiers indiquent le nom de Gregorian Bivolaru. Concrètement, les autorités soupçonnent ce Roumain, déjà condamné à six ans de prison dans son pays natal pour viol sur mineur, d'être le chef de file d'un réseau suspecté d'avoir endoctriné certaines adeptes féminines pour les exploiter sexuellement, que ce soit pour accepter d'avoir des relations sexuelles avec le gourou et/ou pour "s'adonner à des pratiques pornographiques tarifées en France et à l'étranger", précise Ouest-France qui se fait l'écho de l'AFP.

Ainsi, Gregorian Bivolaru est suspecté de "traite de personnes", "séquestration en bande organisée", "viol" et "abus de faiblesse en bande organisée par des membres d'une secte". Il encourt désormais jusqu'à 30 ans de prison. En France, une information judiciaire a été ouverte en juillet 2023 pour les différentes infractions susmentionnées, indique Libération. Information judiciaire ouverte sur la base, notamment, des plaintes déposées par trois personnes affirmant être des anciennes victimes, rapporte RFI. À l'origine de cette affaire, des signalements auprès de l'organisme public chargé des dérives sectaires, la Miviludes, avaient été faits par une douzaine d'ex-adeptes en juillet 2022.

Auprès de RFI, plusieurs personnes se disant victimes de Gregorian Bivolaru ont confié au cours des dernières semaines qu'une dizaine de femmes étaient en général simultanément séquestrées durant plusieurs jours, dans différents logements se situant en région parisienne, avec pour objectif de se tenir à disposition du gourou roumain. La radio ajoute avoir eu l'information selon laquelle, au moment de l'interpellation, 26 femmes ont été retrouvées sur place, certaines se trouvant sous emprise, précise Ouest-France.

Gregorian Bivolaru déjà condamné et même interné par le passé

Selon L'Express, Gregorian Bivolaru revendiquerait à ce jour plusieurs dizaines de milliers d'élèves et autres sympathisants à travers le globe. Aujourd'hui acculé par la justice française, le septuagénaire a déjà fait face à la justice à différentes reprises par le passé. Alors qu'il avait fondé en 1972, à l'âge de 20 ans, la toute première école de yoga en Roumanie, il avait rapidement fait l'objet de poursuites, puis de condamnations menant même jusqu'à son internement en hôpital psychiatrique jusqu'en 1989, indique L'Express. La fin du régime communiste en Roumanie avait ensuite permis à son mouvement Misa de décoller, avant de nouvelles poursuites. Il a notamment été inculpé en 2004 pour agression sexuelle sur mineure et trafic de mineurs, à nouveau en Roumanie. Gregorian Bivolaru avait alors pris la fuite en Suède où il avait obtenu l'asile et le nom de Magnus Aurolsson.

La Fédération de yoga Atman, dont il serait à la tête donc, opère dans l'Hexagone à travers l'association Yoga Intégral, précise RFI. Une association présente à Paris, Poitiers et Nice. Les personnes interpellées ont d'ailleurs été arrêtées simultanément à Paris, en Seine-et-Marne, en Val-de-Marne et dans les Alpes-Maritimes ce mardi.