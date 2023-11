"Inacceptable dans la police" : les images d'un simulacre de noyade dans une école indignent le gouvernement

Le directeur de l'école de police d'Oissel devrait être suspendu pour avoir pratiqué des exercices violents sur ses élèves la semaine dernière. Une enquête a été confiée l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Vendredi 24 novembre, à l'école de police d'Oissel, près de Rouen, des exercices violents ont été entrepris à l'initiative d'un instructeur. On apprend notamment que des simulations de noyade on été infligées aux jeunes recrues en formation. La scène a été filmée et a été mise en ligne par le journal Le Parisien.

Sur cette vidéo apparaît un jeune homme dont la tête est couverte par un tee-shirt noir où une bouteille d'eau y est déversée. Placé dos au mur, l'élève en question semble suffoquer et tente d'ôter le tee-shirt plusieurs fois, pendant que le même sort est administré à d'autres élèves à côté.

Toujours selon Le Parisien, 42 vidéos de cet exercice, auquel auraient participé une trentaine d'élèves, ont été réalisées. Le quotidien révèle qu'après qu'il lui a été demandé de chanter la Marseillaise, le jeune homme a également reçu des coups dans l'abdomen donnés par un policier formateur aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI).

La direction générale de la police nationale (DGPN), interrogée par Le Parisien, a confié au journal : "La vidéo correspond à une séquence conduite à l'initiative d'un formateur en école de police. Ce comportement et cette méthode sont fermement condamnés". Selon les informations recueillies par le quotidien, les élèves en question auraient tous été volontaires et auraient même signé une décharge.

Informé des faits, le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé à ce sujet ce jeudi 30 novembre sur France 2 où il y dénoncé des faits "inacceptables". Il a également précisé avoir "demandé qu'on suspende ce formateur". Il a par ailleurs convoqué le directeur de l'école de police d'Oissel, qui sera vu par les services du ministère de l'Intérieur dans les prochains jours. Une enquête a été ouverte et confiée ce mercredi 29 novembre à l'IGPN, la police des polices.