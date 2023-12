Explosion dans les Yvelines : deux blessés et une vingtaine de personnes évacuées

Une explosion est survenue dans un appartement de Meulan-en-Yvelines ce vendredi matin. Deux personnes sont blessées, dont une gravement. Une piste sur l'origine de la détonation est déjà envisagée.

Une explosion au petit matin. Ce vendredi 1er décembre, vers 7 heures, un appartement du centre-ville de Meulan-en-Yvelines (Yvelines) a été détruit par une explosion violente et soudaine rapporte Le Parisien. Deux personnes ont été blessées, il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années et d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années qui pourraient être frère et sœur. L'homme se trouverait dans un état grave et a été conduit en urgence absolu vers un hôpital. Après l'explosion, près de soixante pompiers et près de trente véhicules de secours ont été mobilisés.

L'appartement soufflé par l'explosion est situé dans un immeuble de la rue des Tanneries. Les habitants du bâtiment et des deux immeubles voisins, soit 18 personnes, ont été évacués de leurs domiciles. Les infrastructures ayant été fragilisées par le souffle de l'explosion. La maire de Meulan-en-Yvelines, Cécile Zammit-Popescu, assure travailler à une solution de relogement. Pour l'heure, toutes les personnes évacuées ont été accueillies à la salle des fêtes de la municipalité.

Quelle est l'origine de l'explosion ?

Les origines du drame n'ont pas encore déterminées pour le moment. D'après les premiers éléments rapportés par le journal francilien, la détonation pourrait être liée au gaz, notamment à l'utilisation d'un briquet alors que le gaz était ouvert. Les services de police également sur place doivent confirmer et préciser ces informations.