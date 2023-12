Mort de Thomas : de nouveaux rassemblements malgré les interdictions ?

Divers appels aux rassemblements ont été lancés pour rendre hommage au jeune Thomas, tué à Crépol dans la Drôme le 18 novembre. Vendredi 1er et samedi 2 décembre, plusieurs rassemblements ont été interdits.

Près de deux semaine après la mort de Thomas à Crépol (Drôme), plusieurs rassemblements en son honneur ont été interdits par arrêtés préfectoraux, vendredi 1er et samedi 2 novembre. Le jeune homme de 16 ans a été tué au cours d'une attaque lors d'un bal, le 18 novembre.

À Valence, deux rassemblements ont été interdits comme "tout rassemblement non déclaré, en raison des risques de trouble à l'ordre public". La préfecture de la Drôme a expliqué que "ces deux manifestations dévoient clairement l'intitulé déclaré d'hommage à Thomas Perotto, et leur concomitance est susceptible de provoquer des troubles importants à l'ordre public". À Nice, le rendez-vous prévu pour vendredi 1er novembre a été interdit par la préfecture des Alpes-Maritimes. La raison : "l'émotion suscitée par le décès" de l'adolescent et les "violences commises à l'occasion des manifestations organisées par des militants d'ultradroite" les 25 et 26 novembre à Romans-sur-Isère. Plusieurs milices d'extrême droite s'étaient alors rassemblées dans une expédition punitive pour rendre justice à Thomas.

Une manifestation prévue par les habitants de Romans-sur-Isère

À Romans-sur-Isère, un nouveau rassemblement devait avoir lieu samedi 2 décembre mais a aussi été interdit. L'événement était organisé pour apporter du soutien à la famille de la victime mais aussi pour dénoncer les dernières déclarations de la maire de la ville, Marie-Hélène Thoraval (LR). Après la mort de l'adolescent, la maire avait appelé l'État à une "prise de conscience" face aux quartiers sensibles comme celui de la Monnaie dans sa commune. Sur BFMTV, elle avait évoqué un haut "niveau de délinquance" à Romans-sur-Isère et affirmé y retrouver "les racines dans la radicalisation" et le "trafic de drogue". De nombreux habitants ont alors jugé ses propos comme de nature à "stigmatiser" le quartier de la Monnaie, les poussant à manifester ce week-end. Le quartier populaire a été le centre de nombreuses rumeurs après la mort de Thomas. Les suspects dans l'enquête sur son meurtre en seraient originaires selon les ouï-dire. Le procureur de Valence, Laurent de Caigny, a pourtant précisé que le suspect principal habite "le centre" de la commune et non le quartier de la Monnaie.

Au vu des violences commises par les milices d'extrême droite, à Romans-sur-Isère les 25 et 26 novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé la dissolution de plusieurs groupuscules d'ultradroite. Il a expliqué sa décision "ferme" pour éviter "un scénario de guerre civile".