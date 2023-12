Un couple tué dans l'Isère, leur fils Valentin introuvable et recherché : ce que l'on sait

Les gendarmes ont lancé un appel à témoins, jeudi 30 décembre, pour retrouver Valentin, le fils d'un couple tué par balles dans un village de l'Isère, disparu depuis lundi.

Les gendarmes de la section de recherches de Grenoble ont lancé un appel à témoins, jeudi 30 novembre, après à la découverte d'un couple mort par balles et calciné à Châteauvilain, un village du nord de l'Isère. Le fils cadet du couple, Valentin Nurdin âgé de 15 ans, est activement recherché par les gendarmes. Les enquêteurs, qui se demandent quel a pu être le rôle de l'adolescent dans ce drame, ont indiqué qu'il est "susceptible de se trouver dans le secteur de Saint-Vallier/Sainte-Uze (Drôme) ou dans le Nord Isère". L'appel à témoins précise que le jeune mesure 1,73 mètre, porte des lunettes, a les cheveux mi-longs et a une corpulence "mince/sportive". L'adolescent souffre d'une forme grave de la maladie de Lyme et avait dû être déscolarisé, d'après les informations de RTL. Un numéro vert est mis à disposition pour recueillir un maximum d'informations : le 0800 20 01 42.

Des corps "presque entièrement calcinés"

Entre Lyon et Grenoble, dans le village de Châteauvilain, un incendie s'était déclaré, dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 novembre, ravageant une grange et la maison attenante. Les enquêteurs avaient alors découvert deux corps "presque entièrement calcinés", d'après les déclarations de la procureure Nathalie Hermitte. Après autopsie, les dépouilles n'ont pas pu être identifiées mais la procureure a indiqué qu'il s'agissait "probablement [de] ceux d'un homme et d'une femme présentant chacun des plaies par arme à feu au niveau du crâne et pour l'un au thorax". Dans la maison incendiée vivait une famille composée d'un couple et de leur second fils, Valentin. Le fils ainé et ses deux demi-soeurs n'habitent pas la région et n'étaient vraisemblablement pas présents la nuit du drame.

La section de recherche de la gendarmerie de Grenoble dirige l'enquête ouverte jeudi pour "assassinat". D'abord menée sous le contrôle du parquet de Bourgoin-Jallieu, l'enquête doit finalement être suivie par le parquet de Grenoble selon une information de France 3 Alpes. La priorité de l'enquête est de retrouver Valentin, de "préciser les conditions de survenue du décès" du couple et d'identifier l'origine de l'incendie.

La famille, installée dans ce village de 800 habitants depuis une quinzaine d'années, était "très bien intégrée" d'après le maire, Daniel Gaude. Le père de famille était son ancien conseiller municipal lors d'un précédent mandat, en charge de la cantine garderie. "Pour moi c'est incompréhensible (…), a-t-il confié à l'AFP. Je les connaissais bien, je ne peux en dire que du bien."