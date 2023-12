Une femme tuée par son fils à Drancy, une "grosse dispute" qui vire au drame ?

Un jeune de 27 ans a tué sa mère à l'arme blanche dans la nuit de lundi 4 au mardi 5 décembre à Drancy en Seine-Saint-Denis.

Ce mardi 5 décembre, le parquet de Bobigny et des sources policières révèlent le meurtre d'une femme de 55 ans par son fil âgé de 27 ans. L'alerte a été donnée par le petit frère de 14 ans qui a appelé les secours après avoir entendu une "grosse dispute" entre sa mère et son grand frère dans la nuit, rapporte l'Alsace. L'adolescent s'est réfugié dans la salle de bain pour appeler les forces de l'ordre, comme le communique une source policière. Selon une seconde source proche de l'enquête, la police est arrivée sur les lieux un peu après 1h du matin et a été contrainte de forcer la porte d'entrée de la maison d'où provenaient des hurlements. Le décès de la victime a été déclaré à deux heures du matin.

Lorsque les forces de l'ordre sont entrées elles ont découvert une femme inconsciente au sol et blessée à la tête des suites de l'agression au couteau. Son fils de 27 ans était présent avec un couteau ensanglanté de 30 cm dans les mains. Selon les informations obtenues, l'homme a été maîtrisé par l'usage d'un pistolet à impulsions électriques puis interpellé. Trois policiers ont été blessés légèrement au visage et aux bras durant cette intervention. Les sources précitées ont ajouté qu'un quatrième agent a été blessé par un éclat de verre à l'œil et a été transporté à l'hôpital Avicenne de Bobigny.

Le parquet de Bobigny a indiqué que le fils de 27 ans a été placé en garde à vue. Le parquet précise également qu'une enquête a été ouverte et que celle-ci a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.