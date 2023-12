Intoxication au monoxyde de carbone dans une école : une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte après l'intoxication au monoxyde de carbone qui a eu lieu dans une école de Saint-Alban dans les Côtes d'Armor.

Une enquête a été ouverte pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par manquement délibéré à une obligation et de prudence", ce vendredi 8 décembre, à Saint-Alban, dans les Côtes d'Armor. Une annonce qui survient après une intoxication au monoxyde de carbone dans une école primaire. Plusieurs auditions devraient être menées ce week-end par le procureur de la République de Saint-Brieuc. Des experts doivent également déterminer "les causes exactes du possible dysfonctionnement de la chaudière à fioul de cette école dont il semblerait qu'elle ait fait l'objet d'entretiens réguliers dans le courant de l'année 2023", a détaillé Nicolas Heitz, le procureur de Saint-Brieuc.

Un important dispositif de secours

Lors de l'incident, 76 enfants et six adultes étaient présents. 37 personnes ont été prises en charges par les secours, mais aucun pronostic vital n'était engagé. Le plan Orsec NoVi - destiné à secourir de "nombreuses victimes" lors d'un même incident - a été déclenché par le préfet des Côtes d'Armor. Plus de 50 pompiers ont été mobilisés, accompagnés de quatre hélicoptères. Sept ambulances de la Protections civile et huit ambulances privées ont également été réquisitionnées. Les enfants et les adultes indemnes ont été placés dans une salle des fêtes. Parmi ceux qui ont été pris en charge par les secours, six enfants ont été transférés vers les hôpitaux de Brest et de Saint-Brieuc. Il aura fallu au maximum 12 heures d'oxygène pour les personnes qui ont été très exposées au monoxyde de carbone. Six enfants ont été placés en caisson hyperbare.

Les parents ont été prévenus via un SMS du directeur de l'école : "Bonjour, alerte au gaz à l'école. Les secours sont présents. Si vous le pouvez, merci de venir chercher vos enfants", était-il écrit. Une cellule psychologique va être mise en place dès lundi 11 décembre, et sera ouverte pour les enfants, les enseignants et les parents.