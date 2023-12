Qui est Selim Fourniret ? Pourquoi il peut changer le procès Monique Olivier ?

Fils du tueur en série Michel Fourniret et de son ex-femme et complice Monique Olivier, Selim Fourniret a témoigné mercredi devant la cour d'assises qui juge sa mère. Un témoignage clé. Explications.

Il est le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Selim Fourniret, 35 ans, avait 14 ans et demi en 2003 lorsque son père, désormais connu pour être l'un des plus célèbres tueurs en série de France, a été arrêté par les forces de l'ordre. Mercredi 13 décembre, il a témoigné devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine qui juge actuellement sa mère, Monique Olivier. Ex-femme de Michel Fourniret, elle est soupçonnée d'avoir été sa complice dans les disparitions et meurtres d'Estelle Mouzin (2003), Joanna Parrish (1990) et Marie-Angèle Domèce (1988).

Le témoignage du fils unique du couple, qui a régulièrement servi d'appât à ses parents pour attirer les victimes, était particulièrement attendu, celui-ci pouvant notamment faire pression sur sa mère qui pourrait, sous couvert d'une mémoire défaillante, ne pas avoir tout dit. Mais Selim Fourniret était également attendu sur l'affaire Estelle Mouzin. Une ancienne codétenue de sa mère a en effet révélé que, selon Monique Olivier, Selim Fourniret, alors âgé de 14 ans, aurait aperçu la fillette de 9 ans lorsqu'elle était séquestrée au domicile de ses parents. "Je n'ai jamais vu la petite fille", a cependant confié le trentenaire ce mercredi, ajoutant toutefois : "Je ne remets pas en cause le témoignage, mais je n'ai pas de souvenir."

"T'as quoi à cacher ? Dehors, y a personne qui t'attend"

"J'aimerais bien me rappeler et en même temps, j'aimerais bien oublier", a confié celui qui dit avoir déjà tenté différentes méthodes pour "révéler des souvenirs enfouis" afin d'apporter des réponses aux proches des victimes de ses parents. Estimant avoir vécu "pendant quinze ans" avec "des acteurs" qui ne parlaient jamais devant lui de ce qu'ils avaient fait, Selim Fourniret l'assure : "Régulièrement, j'essaie de repenser à cette période passée pour apporter des éléments de réponse aux proches, mais rien ne me revient."

Faute de pouvoir lui-même faire avancer les choses, Selim Fourniret a profité de son témoignage pour s'adresser directement à celle qu'il n'appelle plus "maman" depuis longtemps, mais "Monique". Alors que Me Seban demandait à Monique Olivier si elle pouvait livrer le nom d'autres victimes de son ex-époux, le jeune homme a réagi, tentant, semble-t-il, de stimuler la mémoire de celle qui aura toutefois été selon lui une "mère aimante", à l'inverse de son père jugé "autoritaire". "Je ne sais pas si tu te souviens, à Sart-Custinne, Michel Fourniret aimait bien regarder Child Focus, sur la disparition d'enfants. Au milieu des victimes connues, il y a eu une période blanche", a-t-il lancé, faisant référence à l'absence de crimes connus entre 1990 et 2003. Et le trentenaire de renchérir : "T'as quoi à cacher ? Dehors, y a personne qui t'attend. T'as qu'à dire tout ce que tu as à dire, comme ça, tu te libères d'un poids."

De quoi lancer quelques échanges tendus avec Monique Olivier. Et alors que l'accusée doit être entendue jeudi sur les faits qui concernent l'enlèvement d'Estelle Mouzin, Selim Fourniret a plus tard tenté de faire appel à son affect : "Maman peut avoir de l'éloquence. […] C'est une mère, elle sait ce que c'est d'avoir des enfants et de les aimer." Suffisant pour pousser Monique Olivier à en dire plus ? L'avenir nous le dira.