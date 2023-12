Agression violente à Lyon : une personne interpellée après la diffusion de la vidéo du passage à tabac

Une vidéo d'une rare violence, témoignant de l'agression d'une adolescente à Lyon, circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une personne a été interpellée jeudi 14 décembre.

Depuis quelques jours, une vidéo d'une grande brutalité circule sur les réseaux sociaux. Elle témoigne du passage à tabac d'une adolescente de 13 ans par au moins deux filles du même âge. Auprès de la police, BFM Lyon a appris que les faits se sont déroulés le 10 octobre dans le sous-sol d'un immeuble du 9e arrondissement de Lyon (Rhône-Alpes). La jeune fille agressée a déposé plainte le 12 octobre.

Deux mois après les faits et seulement quelques heures après la diffusion de la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux, une personne a été interpellée dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 décembre rapporte Le Progrès. La chaine d'information en continu indique pour sa part qu'une jeune fille s'est présentée au commissariat du 9e arrondissement de Lyon le jeudi 14 décembre, accompagnée par sa mère, elle aurait avoué être l'une des auteures de l'agression. L'adolescente aurait aussi confié faire l'objet de menaces de mort depuis la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux.

Une vidéo devenue virale

Cette vidéo qui montre l'adolescente rouée de coups et tirée par les cheveux est vite devenue virale sur X (anciennement Twitter). Dès sa mise en ligne sur la plateforme, jeudi, de nombreux signalements ont été enregistrés et ont mené à l'ouverture d'une enquête par Pharos, un site créé par le gouvernement dans le but de signaler des contenus illicites. La police nationale et la préfecture du Rhône ont appelé, sur X jeudi soir, "par respect pour la victime", à ne "pas partager la vidéo ni de faire circuler des informations".