Disparition de Mélodie à Marseille : le suspect évoque une "relation extra-conjugale tumultueuse"

Un individu a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Mélodie, une jeune mère de famille marseillaise. Le suspect, qui a avoué son meurtre, serait l'amant de la victime.

Cela faisait plus d'un mois que la jeune mère de famille Mélodie Mendez Da Silva était portée disparue à Marseille. Vendredi 15 décembre, un individu et sa compagne ont été placés en garde à vue, a indiqué le parquet. L'homme âgé de 40 ans était "en contact très étroit avec la disparue avant les faits". Il s'agirait en effet de son amant, le communiqué du parquet précise qu'il entretenait une "relation extra-conjugale tumultueuse" avec la victime. L'individu a reconnu avoir tiré à plusieurs reprises sur la jeune femme de 34 ans mais il conteste cependant "toute intention criminelle et préméditation", ajoute le parquet.

La victime retrouvée à une vingtaine de kilomètres de Marseille

Le suspect a révélé l'emplacement du corps aux enquêteurs lors de sa garde à vue. La jeune femme a été retrouvée à une vingtaine de kilomètres a l'est de Marseille, au col de l'Espigoulier dans la commune de Gemenos (Bouches-du-Rhône), selon le Parisien de sources concordantes. Aux enquêteurs, il a avoué avoir tiré à plusieurs reprises sur la victime et a confirmé que l'arme utilisée était bien celle retrouvée lors de la perquisition. Son interpellation intervient après que l'enquête ait recueilli plusieurs témoignages et des recoupements de téléphonie.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du suspect pour "assassinat". Sa compagne, a également été placée en garde à vue pour "non-dénonciation de crime" d'après les informations de BFMTV.