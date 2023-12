Alex Batty : l'adolescent a retrouvé sa grand-mère au Royaume-Uni

Alex Batty, un jeune de 17 ans retrouvé dans l'Aude après avoir disparu pendant six ans, a été rapatrié dans son pays d'origine. Il a retrouvé sa grand-mère à Oldham, en Angleterre, samedi 16 décembre au soir.

Alex Batty, le jeune Britannique de 17 ans retrouvé en France, a été rapatrié au Royaume-Uni, samedi 16 décembre après avoir disparu pendant six ans. Il a retrouvé sa grand-mère maternelle, à laquelle sa garde avait été confiée avant que sa mère ne l'enlève en 2017. La police a indiqué vouloir éclaircir les circonstances de sa disparition, mais aussi travailler à sa "réintégration dans la société", rapporte franceinfo. L'adolescent a été rapatrié depuis Toulouse sous escorte policière. Il avait été retrouvé dans le sud-ouest de la France par un chauffeur-livreur qui l'a aperçu sur le bord de la route en pleine nuit. "J'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'Alex est rentré sain et sauf au Royaume-Uni après six ans d'absence", a annoncé un responsable de la police de Manchester à des journalistes.

Depuis six ans, Alex Batty vivait une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle". Il a été retrouvé après s'être échappé et après avoir marché pendant quatre jours. Lors d'une conférence de presse, Antoine Leroy, le procureur adjoint de Toulouse, a indiqué que le jeune homme semblait être en bonne santé et d'une "intelligence vive". Selon le magistrat, il ne paraît pas avoir subi de sévices lors des six années de son enlèvement. Sa mère, introuvable, pourrait être en Finlande. Lors des entretiens avec les enquêteurs, Alex Batty a confié être parti pour fuir la "communauté spirituelle" de sa mère et de son grand-père. Celui-ci est décédé il y a seulement quelques mois.

Des retrouvailles attendues avec sa grand-mère

Samedi soir, Alex Batty a retrouvé sa grand-mère à Oldham en Angleterre. Les équipes de BFMTV ont réussi à filmer le moment de l'arrivée du jeune homme dans la maison. Sur les images, on voit un adolescent, vêtu d'un sweatshirt à capuche et entouré de policier, qui se hâte de rentrer pour échapper aux caméras. Le visage du jeune homme, encore mineur, n'est pas visible. La police de Manchester dit vouloir respecter "la vie privée de cette famille" et que son visage ne soit pas diffusé dans les médias.

La grand-mère d'Alex Batty, Susan Caruana, a raconté que son petit-fils lui avait écrit, peu de temps après avoir été retrouvé et lorsqu'il a pu avoir accès à un téléphone. "J'espère que tu vas recevoir ce message, je t'aime, je veux rentrer à la maison", lui a-t-il écrit sur Facebook. "C'était vraiment comme un rêve quand je lui ai parlé et c'était incroyable", a déclaré sa grand-mère après avoir échangé par téléphone avec son petit-fils.