Alex Batty : l'adolescent sera rapatrié en Angleterre samedi après-midi

Alex Batty, un adolescent de 17 ans, a été retrouvé vivant mercredi 13 décembre en France. Porté disparu depuis 2017, il va être rapatrié en Angleterre, samedi 16 décembre.

Alex Batty va regagner l'Angleterre samedi 16 décembre en fin d'après-midi, a annoncé le procureur, rapporte BFMTV. L'adolescent de 17 ans, retrouvé à Toulouse six ans après sa disparition, va retrouver sa grand-mère, sa tutrice légale, qu'il n'a pas revue depuis. Porté disparu depuis septembre 2017, il avait été retrouvé dans le sud-ouest de la France, par un chauffeur-livreur qui l'a aperçu ur le bord d'une route en pleine nuit. Il "sera accompagné par des membres des services de la police britannique" durant son trajet de Toulouse pour Londres, a indiqué le magistrat.

La garde du jeune homme avait été confiée à sa grand-mère avant que sa mère ne l'enlève durant des vacances en Espagne, rapporte franceinfo. Depuis six ans, il vivait une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle". Lorsqu'il a été retrouvé, il venait de s'échapper et avait marché le long d'une route depuis quatre jours. Selon le magistrat, qui a donné une conférence de presse vendredi soir, il est en bonne santé, semble être d'une "intelligence vive" et ne paraît pas avoir subi de sévices lors des six années qu'a duré son enlèvement. La mère, encore introuvable, pourrait être en Finlande.

Une communauté nomade, mais pas une secte

Aux enquêteurs, Alex Batty a confié être parti pour fuir la "communauté spirituelle" de sa mère et de son grand-père, indique Antoine Leroy. Depuis son départ du Royaume-Uni, "il a vécu en se transportant de maison en maison avec des panneaux solaires, ne se déplaçant qu'en covoiturage, toujours dans des endroits où se trouvaient des familles, avec des gens qui n'étaient jamais les mêmes, se nourrissant grâce aux potagers", explique le procureur de la République. Une communauté basée sur des questionnements autour du "travail sur l'égo", de la "réincarnation" mais aussi sur "l'inexistence du monde réel". Le procureur précise que la communauté dans laquelle le jeune anglais a grandi n'est pas clairement identifiée comme une secte.

Lors de leurs déplacements, Alex Batty, sa mère et son grand-père décédé il y a quelques mois voyageaient avec très peu d'effets personnels. Ils se déplaçaient avec des panneaux solaires et "des potagers" a indiqué l'adjoint du procureur de la République de Toulouse. L'adolescent ne possédait pas de téléphone au sein de la communauté spirituelle et lorsqu'il a été retrouvé. Cette absence de technologie pourrait correspondre à la philosophie de vie, au mode de vie alternatif, appliquée par la communauté spirituelle.

Alex Batty a-t-il subi des violences ?

L'adolescent a indiqué "avoir subi des agressions sexuelles quand il était petit", mais pas au cours des six ans de son enlèvement, selon l'adjoint du procureur de la République. Alex Batty "ne décrit aucune violence physique de la part de quiconque" durant sa vie au sein de la communauté spirituelle. Selon Antoine Leroy, le jeune homme se trouve "en bonne santé globale" et est "intelligent bien que non scolarisé pendant six ans".