Alex Batty : de retour en Angleterre, l'adolescent s'exprime

Alex Batty, l'adolescent de 17 ans, disparu pendant six ans après un enlèvement et retrouvé en France, est retourné au Royaume-Uni, samedi 16 décembre. Il a retrouvé sa grand-mère.

Alex Batty, jeune homme de 17 ans, avait disparu il y a six ans après avoir été enlevé par sa mère. Depuis, le jeune homme vivait une vie "nomade" au sein d'une "communauté spirituelle" avec son grand-père et sa mère. Il a été retrouvé dans le sud-ouest de la France et a expliqué aux enquêteurs qu'il s'était échappé et avait marché durant quatre jours. Il est retourné au Royaume-Uni, samedi 16 décembre, pour retrouver sa grand-mère, qui est aussi sa tutrice légale. Lundi 18 décembre, Alex Batty, qui n'est pas filmé car il est encore mineur, s'est exprimé au micro de BFMTV. Il s'est dit "heureux d'être rentré pour Noël", mais il n'a pas souhaité s'exprimer plus longtemps en raison de l'enquête en cours.

Dès son retour, les enquêteurs ont affirmé vouloir éclaircir les circonstances de sa disparition, mais aussi travailler à sa "réintégration dans la société". Après six ans de disparition, le jeune homme est rentré sain et sauf chez sa grand-mère, à Oldham, en Angleterre. Celle-ci avait exprimé sa joie de le savoir en vie et en bonne santé. "C'était vraiment comme un rêve quand je lui ai parlé et c'était incroyable", avait-elle dit. Pour l'heure, la mère d'Alex Batty reste introuvable et pourrait s'être rendue en Finlande. Lors des entretiens avec les enquêteurs, Alex Batty a confié être parti pour fuir la "communauté spirituelle" de sa mère et de son grand-père. Celui-ci serait décédé il y a six mois.