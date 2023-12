Meaux : une mère et quatre enfants découverts morts, le père interpellé

Les corps sans vie d'une adulte et quatre enfants ont été découverts dans un appartement de Meaux (Seine-et-Marne) le jour de Noël.

Un véritable drame le jour de Noël. Ce lundi 25 décembre, dans la soirée, une femme et quatre enfants ont été découverts morts dans un appartement de Meaux (Seine-et-Marne). Selon les premiers éléments donnés par le procureur, les enfants étaient âgés de 9 mois, 4 et 7 et 10 ans. La mère, elle, était âgée de 35 ans.

La voisine donne l'alerte

L'alerte a été donnée par une voisine de la mère, comme l'explique BFM TV. Alors qu'elles devaient réveillonner ensemble le 24 décembre, elle n'est pas venue au repas et n'a pas donné de nouvelles. Le lendemain -lundi donc-, la voisine s'est rendue chez la victime et aurait découvert des traces de sang dans le couloir. Elle a alors contacté la police, laquelle a trouvé les corps sans vie.

Une enquête pour "homicides volontaires avec préméditation" a été ouverte par le parquet. Immédiatement, les soupçons se sont tournés vers le père de famille car "l'appartement ne présentait aucune trace d'effraction et le père de la famille était absent" était-il précisé dans un communiqué de presse. Recherché depuis la découverte des cadavres, l'homme de 33 ans a été retrouvé et interpellé chez son père, à Sevran (Seine-Saint-Denis).

Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République de Meaux a indiqué que le père de famille était suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques et qu'il aurait été interné la même année, alors qu'il aurait fait, à l'époque, une tentative de suicide. Si son casier judiciaire est vierge, l'individu avait blessé sa femme au couteau en 2019, sans qu'elle ne porte plainte. Par ailleurs, des ordonnances "de prescription de tranquillisants" ont été découvertes au domicile.

Blessé au cours de sa fuite, l'homme a été placé en garde à vue dans un établissement hospitalier de Seine-Saint-Denis. Il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.